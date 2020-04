von Saskia Biehler

Frau Marton, Sie sind seit vielen Jahren als Musikerin tätig. Worin liegt für Sie der Reiz?

Ich liebe Musik, schon seit ich denken kann. Musik ist zweifellos von großer Wichtigkeit für uns alle, sie berührt und bewegt unsere Herzen, gibt uns Kraft und Trost, inspiriert uns, macht glücklich, motiviert, verbindet uns und vieles mehr. Ich liebe es, mich damit zu beschäftigen, ob auf der Bühne, beim Üben, beim Unterrichten oder beim Proben mit anderen Musikern.

Hatten Sie bisher mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen?

Nein. So eine Krisensituation, die so viel mit sich bringt, habe ich noch nie erlebt. Bestimmte Nebeneffekte wie leere Regale im Supermarkt, das so oft in den Medien erwähnte fehlende Toilettenpapier und auch die geschlossenen Grenzen erinnern mich an meine Kindheit in Rumänien, allerdings waren diese Dinge dort damals im Vergleich zu hier viel schlimmer und ein allgegenwärtiger Dauerzustand.

Sie sind außerdem als Dozentin an der Musikhochschule Augsburg und Klavierlehrerin an der Musikschule Singen tätig. Wie wird dort mit der Situation umgegangen?

Beide Institutionen mussten ja erst mal schließen. Den Kontakt zu den Schülern und Studenten halte ich über Telefon, Skype oder E-Mail aufrecht. Neue Stücke, kleine Videos, Ideen und Übe-Strategien können wir auf diesen Wegen wunderbar miteinander austauschen. Manche blühen jetzt musikalisch richtig auf und spielen und üben gerne, was mich sehr freut.

Was lieben Sie an der Region, in der Sie hier mittlerweile ihre Heimat gefunden haben?

Alles. Ich kann mir keinen besseren Ort zum Leben vorstellen. Nicht nur Landschaft und Natur, sondern vor allem die Menschen, die mich umgeben.

Als Kammermusikerin und Solistin sind sie das ganze Jahr auf der Welt unterwegs. Wie viele Konzerte haben Sie in einem Jahr und wie viele davon sind bisher schon abgesagt?

Wie viele Konzerte ich im Jahr spiele, ist immer unterschiedlich. Es gibt Zeiten mit vielen Projekten und es gibt ruhigere Zeiten. In diesem Frühjahr wären einige Konzerte angestanden. Ich hoffe, die Konzerte werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Sie wären dieser Tage mit Violinist Wojciech Garbowski und Cellist Marcus Hagemann in der Stadthalle Singen aufgetreten. Das wurde abgesagt. Wie geht es ihren Trio-Partnern während der Krise?

Wir hoffen, dass es einen Ersatztermin für unser gemeinsames Konzert in der Singener Stadthalle geben wird. Es ist im Gespräch, im Herbst 2021 einen Alternativtermin zu suchen. Ansonsten ist die momentane Situation für freischaffende Musiker sehr schwer und sie brauchen Solidarität. Sie sind auf Konzerte angewiesen, doch nun gibt es gibt Absage über Absage, keine Ausfallhonorare. Ich hoffe, das Kulturleben wird bald wieder möglich sein. Musik ist wichtiger denn eh und je. Viele Musiker geben jetzt Wohnzimmerkonzerte, was auch etwas Schönes ist, aber Live-Konzerte sind unersetzlich und hoffentlich bald wieder möglich.

Welche positiven Seiten können Sie dieser Zwangspause entnehmen?

Wenn es mir zeitweise gelingt, die Nachrichten und Informationen aus der aktuellen Welt auszublenden, empfinde ich diese Zeit als außergewöhnlich schön. Zeit haben und Zuhause sein kommt sonst eher oft zu kurz.

Was ist für Sie das Schlimmste in der momentanen Situation?

Die Angst, die Ungewissheit und die Verunsicherung sind groß. Ich fühle mich oft verloren. Wir wissen momentan weder, wie lange diese Krisensituation andauert, noch was danach kommt.

Sie haben einen Sohn, der wie viele andere Kinder nicht zur Schule gehen kann. Wie organisieren Sie als Mutter Ihren Arbeitstag von zuhause?

Es geht momentan erstaunlich gut. Mein Sohn bekommt die Schulaufgaben per Mail und braucht natürlich manchmal Unterstützung. Die Großeltern, die bei uns im Haus gegenüber wohnen, besuchen wir aus Vorsichtsmaßnahme derzeit nicht. Aber sie helfen weiterhin mit bei den Hausaufgaben, es gibt jeden Tag eine Mathe-Session mit dem Opa per Skype, worüber ich sehr froh bin. Meine eigene Arbeit verteilt sich über den Tag: Schüler mit Material versorgen, üben, Suche nach bestimmten neuen Stücken oder Übungen. Ich hoffe, wir meistern das, so gut es geht.

