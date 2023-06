Singen/Hegau vor 2 Stunden

Keine Konsequenzen für Schweizer Raser in Deutschland? Von wegen

Zweimal waren im Mai Fahrzeuge mit Schweizer Kennzeichen an illegalen Autorennen auf der Autobahn 81 beteiligt – mitten am Tag. Doch auch in dem Land, in dem sie wohnen, drohen den Fahrern empfindliche Strafen.