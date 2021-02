Franz Segbers hatte zu Jahresbeginn eine sogenannte Singener Erklärung angeregt, bei der sich Parteien klar gegen die AfD positionieren. „Angesichts der hohen Zustimmungsquote für die AfD gerade im Wahlkreis Singen schien mir das sehr wichtig, zumal die AfD sich weiter radikalisiert hat“, erklärt er dem SÜDKURIER. Ähnliche Erklärungen hätten beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ein Zeichen gesetzt. Für ihn gehe es um eine Verteidigung der Demokratie und nicht um Wahlkampf. Genau das nehmen ihm die anderen Parteivertreter aber nicht so richtig ab, wie sie auf Nachfrage erklären.

Haltungen sind deutlich: „Die AfD sind Brandstifter in allen Parlamenten.“

Deutliche Worte findet die Grünen-Abgeordnete Dorothea Wehinger zur AfD: Das sei eine in Teilen faschistische, in großen Teilen rechtsextreme Partei. „Alle Positionen der AfD stehen den meinen diametral entgegen. Der von den Mitgliedern der AfD verbreitete Rassismus ist unerträglich und gefährlich. Die AfD sind Brandstifter in allen Parlamenten.“ Eine gemeinsame Singener Erklärung habe sie dennoch nicht unterschrieben, weil sich die Frage einer Zusammenarbeit mit der AfD ohnehin niemals stellen würde.

Wäre eine Erklärung nur Wahlkampf-Taktik? Kandidaten erklären ihre Ablehnung

Andere Kandidaten bedauern fehlende Mitwirkungs-Möglichkeiten oder sehen die Aktion als Wahlkampf. „Die FDP und ich persönlich setzen sich schon seit Jahrzehnten und weiterhin gegen jede Form des Extremismus ein, egal ob von rechts oder links“, sagt Markus Bumiller (FDP). Er wundere sich, dass man keine Änderungsvorschläge habe machen können – obwohl für die Unterschrift vier Wochen Zeit war. Das beweise für ihn, dass es nicht um ein Miteinander, sondern eine reine öffentlichkeitswirksame Aktion gehe.

Erst hieß es, CDU würde sich beteiligen. Dem ist nicht so

Auch Tobias Herrmann (CDU) versichert, sich gegen jegliche Formen antidemokratischen Handelns abzugrenzen. So stehe es auch im Landes-Wahlprogramm. Das Unterzeichnen der Erklärung sei für ihn allerdings nicht nötig gewesen: „Das ist mir zu einseitig, es gibt auch linke Gewalt“, so Herrmann.

Singen Wir für Stuttgart: Tobias Herrmann will für die CDU den Schritt mitten aus der Gesellschaft hinaus in die Politik wagen Das könnte Sie auch interessieren

Und Hans-Peter Storz (SPD) erklärt, dass der Slogan „Singen ist bunt“ bereits gelebt werde. Dafür kann er zahlreiche Beispiele aufzählen. Auch seine persönliche Haltung sei durch die Mitarbeit bei verschiedenen Initiativen mehr als bekannt. „Die Aktion von Herrn Segbers zum jetzigen Zeitpunkt ist für mich Wahlkampftaktik, um Aufmerksamkeit zu erregen.“ Für Segbers ist die ablehnende Haltung dennoch ein bedauerliches Signal: „Der Skandal bleibt.“

Singen/Stockach Was hinter so einem Wahlkampf steckt: Es braucht viel Zeit, Geld und ein Team Das könnte Sie auch interessieren

Und was sagt der Vertreter der Partei, gegen den die Erklärung gedacht war?

Bernhard Eisenhut von der AfD hält nichts von einer solchen Erklärung und bezeichnet im Gegensatz Die Linke als extremistisch. Die „Antikapitalistische Linke“, eine linke Strömung der Partei, sei verfassungsfeindlich und setze sich für die Abschaffung des demokratischen Systems ein. Wenn jemand so eine Erklärung unterschreiben würde, sei das in seinen Augen „ein demokratisches Armutszeugnis“.

Was Eisenhut nicht erwähnt: Auch die AfD wird in vier Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet, weil sie dort als Gefahr für die Demokratie gilt. Bernhard Eisenhut jedenfalls beendet seine Ausführungen gegenüber dem SÜDKURIER mit „demokratischen Grüßen“.