An Weihnachten zieht es die Menschen gewöhnlich mehr in die Kirchen als sonst. Denn es ist ein Fest mit Tradition und in Gemeinschaft, für viele gehört da ein Kirchgang dazu. In diesem besonderen Corona-Jahr wurden von den Kirchengemeinden etliche Ideen umgesetzt. Wer einen Gottesdienst besuchen möchte, sollte rechtzeitig planen und sich informieren. Denn die Zahl der Gottesdienstbesucher ist dieses Weihnachten überall begrenzt, für manche Veranstaltungen muss man sich anmelden. Für alle Veranstaltungen gilt, dass ein Mund-Nasenschutz getragen werden muss, ein gemeinsames Singen nicht erlaubt ist und ein Teilnahmeformular ausgefüllt werden muss.

Der SÜDKURIER hörte sich um und nennt hier Veranstaltungen, die es ohne Corona vielleicht nicht geben würde. Nicht planbare Veränderungen und Vorgaben in der Corona-Pandemie können kurzfristige Änderungen ergeben.

Corona-konformes Krippenspiel in Singen

Bereits am vierten Advent, 20. Dezember, um 10 Uhr wird es in der Lutherkirche während eines Familiengottesdienstes ein Corona-konformes Krippenspiel geben. Am 24. Dezember laden die Kirchen um 16 und um 17 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst auf den Rathausplatz ein. Unter Einhaltung der Abstandsregeln können 200 Personen pro Gottesdienst teilnehmen. Bläser des Posaunenchors und die Organistin der Luthergemeinde werden mit weihnachtlichen Stücken auf das Wunder der Nacht einstimmen.

Für den ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, ist auf Einladung der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Lutherkirche geplant. Am 26. Dezember feiern dann die Singener evangelischen Kirchengemeinden einen zentralen Gottesdienst im Bonhoeffer-Gemeindezentrum. Außerdem wird am 24. und 25. Dezember der Gottesdienstraum in der Bonhoeffer-Gemeinde von 14 bis 16 Uhr geöffnet sein. Hier lässt sich in eine ruhige, weihnachtliche Atmosphäre eintauchen. Die Südstadtgemeinde feiert am 24. Dezember um 16 Uhr eine Waldweihnacht im Freien, Treffpunkt ist an der Pauluskirche; alle Gottesdienste in der Südstadtgemeinde können nur nach vorheriger Anmeldung besucht werden.

Zwei weihnachtliche Krippenfeiern im Freien in Aach und Volkertshausen

In der evangelischen Kirchengemeinde Aach-Volkertshausen wird es am 24. Dezember zwei ökumenische Krippenfeiern im Freien geben, einmal um 14.30 Uhr am Areal der Rothmühle in der Mühlhauserstraße und um 15.30 Uhr am Spielplatz Langensteiner Straße. Außerdem wird um 16.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der St. Johanneskirche in Schlatt unter Krähen gefeiert – hierfür muss man sich über das katholische Pfarramt Volkertshausen anmelden.

Lichterweg im Freien in Engen

Auch in der evangelischen Kirchengemeinde Engen wird es Zusatzangebote geben. Bereits am vierten Advent veranstaltet die Gemeinde um 17 Uhr einen weihnachtlichen Gottesdienst für Familien mit einem Lichterweg im Freien. Auch an Heiligabend verlegt man hier den Gottesdienst um 16 Uhr ins Freie.

Ein Hirtenfeuer am Heiligabend in Gottmadingen

In der evangelischen Kirchengemeinde Gottmadingen ist es nötig, sich über die Homepage (www.evang-gottmadingen.de) oder telefonisch (07731) 71 35 0 anzumelden. Zum klassischen Angebot wird es an Heiligabend um 15.30 Uhr und um 16.30 Uhr ein Hirtenfeuer im Hof an der Lutherkirche mit einem kurzen Gottesdienst für Familien geben.

Krippenfeier für die Kleinen in Gottmadingen

Für alle Gottesdienste und Krippenfeiern an den Weihnachtsfeiertagen in der Seelsorgeeinheit Gottmadingen muss man sich vom 14. bis 18.12. über die Homepage (www.kath-gottmadingen.de) oder telefonisch (07731) 71 47 3 im Pfarrbüro anmelden. Für die Kleinen gibt es am 24.12. in Gailingen um 10.30 Uhr (bei Bedarf auch um 11.30 Uhr) eine Krippenfeier. In Gottmadingen wird es an Heiligabend bis 16 Uhr rund um die Kirche eine Krippenfeier geben.

Viel geboten an den Festtagen in Hilzingen und Tengen

Eine Vielzahl von Gottesdiensten wird in den evangelischen Kirchengemeinde Hilzingen und Tengen angeboten. Für die Gottesdienste an Heiligabend muss man sich bis spätestens 22. Dezember anmelden, in Hilzingen über das Pfarramt unter Telefon (07731) 64 51 4 oder evang.pfarramt-hilzingen@web.de und in Tengen bei Nicole Lehmann-Wagenknecht unter Telefon (07736) 93 43 77 oder n.lehmann@freenet.de.

Warm anziehen in Rielasingen-Worblingen

Auch in Rielasingen sollte man sich an Heiligabend warm anziehen, wenn man einen der drei Gottesdienste der evangelischen Johannesgemeinde Rielasingen-Worblingen besuchen möchte. Denn diese werden um 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr im Freien auf dem Vorplatz gefeiert.

17 Gottesdienste in der Kirchengemeinde Aachtal

Die katholische Kirchengemeinde Aachtal bietet an den Weihnachtstagen 17 Gottesdienste an. „Diese hohe Zahl soll dazu beitragen, dass man auch an diesen Tagen einen Gottesdienst besuchen kann, obwohl es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen in der Kirche gibt“, informiert Pfarrer Arthur Steidle. Ein Besuch folgender Weihnachtsgottesdienste ist nur mit vorheriger telefonischer Anmeldung möglich: 24.12. Bohlingen 16 Uhr, 24.12. Worblingen 21 Uhr, 25.12. Überlingen 9 Uhr, 25.12. Rielasingen 10.30 Uhr, 26.12. Worblingen 9 Uhr, 26.12. Arlen 10.30. Alle anderen Gottesdienste können ohne Anmeldung besucht werden. Die Anmeldung muss zwingend an den Anmeldeterminen in den zuständigen Pfarrbüros der Kirchengemeinden erfolgen.

Anmeldetermine für Gottesdienste in Arlen: Pfarramt Rielasingen Donnerstag, 17.12. von 17 bis 19 Uhr, Telefon (07731) 90 33 72 0; Bohlingen: Pfarramt Bohlingen Dienstag, 15.12. von 18 bis 20 Uhr, Telefon (07731) 90 33 73 0; Rielasingen: Pfarramt Rielasingen Dienstag, 15.12. von 17 bis 19 Uhr, Telefon (07731) 90 33 72 0; Gottesdienst in Überlingen: Pfarramt Worblingen Montag, 14.12. von 18 bis 20 Uhr, Telefon (07731) 90 33 74 0; Worblingen: Pfarramt Worblingen Dienstag, 15.12. von 18 bis 20 Uhr, Telefon (07731) 90 33 74 0.

Eine weihnachtliche Schnitzeljagd in Hilzingen

Wer an einem Gottesdienst in der Seelsorgeeinheit Hohenstoffeln-Hilzingen eine feste Sitzplatzgarantie haben möchte, muss sich über deren Homepage (www.kath-hilzingen.de) anmelden. Außerdem haben sich die Gemeindeteams der Seelsorgeeinheit etwas ganz Besonderes ausgedacht: in Binningen, Riedheim und Hilzingen wird es ab Heiligabend bis 27. Dezember weihnachtliche Schnitzeljagden geben. Informationen hierzu liegen dann in den Kirchen bereit.

Friedenslichter im ganzen Ort in Steißlingen

Nachdem am vierten Advent das Friedenslicht an mehreren Stellen im Ort verteilt wurde, feiert man in der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hegau an Heiligabend um 16.30 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst am Steißlinger See. Insgesamt gibt es in der Seelsorgeeinheit an den Weihnachtsfeiertagen mehr Gottesdienste als gewöhnlich, damit soll auch hier die Besucherzahl der einzelnen Gottesdienste reduziert werden. Für alle Weihnachtsgottesdienste muss man sich online über www.kath-hegau-mitte.de anmelden.

Gottesdienst online bei der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau

Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist auch in der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau unter www.kath-oberer-hegau.de nötig. Auch werden über diese Seite die Advents- und Weihnachtsgottesdienste online übertragen.

Umfangreiches Angebot in Singen

Eine frühzeitige Anmeldung ist auch für Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit Singen über das Zentralbüro nötig. Das Angebot in den Kirchen wird umfangreich und für jeden etwas dabei sein.

Im Schlosshof in Blumenfeld:

In der Seelsorgeeinheit Tengen, Bernhard von Baden wird fleißig geplant und organisiert. So soll es hier an Heiligabend um 17 Uhr im Schlosshof des Blumenfelder Schlosses einen Gottesdienst im Freien geben.