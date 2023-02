Singen vor 3 Stunden

Katholische Kirche im Umbruch: Diese zwei queeren Katholiken haben sich geoutet

Vor einem Jahr outeten sich mehr als 100 queere, in der katholischen Kirche tätige Menschen. Zwei Betroffene berichten, was sie seitdem erlebt haben. Ihr Fazit: Es bewegt sich was, aber es gibt noch jede Menge zu tun.