In der Volkertshausener St. Verena Kirche haben sich die Delegierten des Dekanatsrats im Dekanat Hegau zu ihrer konstituierenden Sitzung getroffen. Im Mittelpunkt standen dabei die Wahlen des Vorstands. Ute Fischer aus der Seelsorgeeinheit Singen wurde dabei zur Vorsitzenden gewählt, wie das Dekanat in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Die Veranstaltung begann mit einem stimmungsvollen Gottesdienst, der von Dekan Matthias Zimmermann geleitet wurde. Den Predigtimpuls gestaltete Claudia Bartl und Hermann Schwörer vom bisherigen Vorstandsteam.

Hegau Viele neue Pfarrgemeinderäte in den Seelsorgeeinheiten des Hegau Das könnte Sie auch interessieren

Auf Grund der Hygienevorschriften wurde auch die Sitzung in der Kirche abgehalten. Der bisherige Vorsitzende Hermann Schwörer erläuterte im ersten Teil die bisherigen Aufgaben des Dekanatsrates und warb um die Bereitschaft, sich in das Vorstandsteam wählen zu lassen. Bei einer anschließenden Vorstellungsrunde wurde deutlich, wie sehr die offene Atmosphäre und Diskussionskultur im Rat geschätzt wird. „Ich bin sehr gerne im Dekanatsrat weil ich hier über den eigenen Kirchturm hinausblicken kann“ so eine Delegierte.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Bei der anschließenden Wahl konnten alle Vorstandsposten besetzt werden. Zur Vorsitzenden wurde dabei Ute Fischer aus der Seelsorgeeinheit Singen gewählt. Bernd Pantenburg aus der Seelsorgeeinheit Aachtal wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Vorsitzende Hermann Schwörer aus der Seelsorgeeinheit Höri wurde als Beisitzer ins Vorstandsteam gewählt und wird das Gremium im Diözesanrat vertreten. Als weiteres Mitglied wurde Manuel Will aus der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau in den Vorstand gewählt. Kraft Amtes gehören Dekan Matthias Zimmermann, der stellvertretende Dekan Thorsten Gompper und beratend Dekanatsreferent Manfred Fischer dem Vorstandsteam an. Nach dem Wahlmarathon gab es für die bisherigen Dekanatsräte Dankesworte, Applaus und einen Geschenkkorb. Für die neu gewählten Mitglieder gab es als Begrüßungsgeschenk eine Sonnenblume.

Mehr Info im Internet:

http://www.dekanat-hegau.de