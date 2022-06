von Sandra Bossenmaier

Die Katholiken der Seelsorgeeinheit Aachtal aus den Orten Rielasingen, Worblingen, Arlen, Bohlingen und Überlingen am Ried feierten gemeinsam das Fronleichnamsfest und zeigten damit ihre Frömmigkeit. Dabei begleitete in diesem Jahr das Thema Frieden das Hochfest, was sich auch symbolisch in den gelegten Blumenteppichen widerspiegelte.

Im Zentrum des Vormittags standen die Heilige Messe auf dem Schulhof und eine anschließende Prozession durch Überlingen am Ried bis zur Heilig-Kreuz-Kirche. Musikalisch begleitet wurde das Fest von den Kirchenchören und dem Musikverein Überlingen am Ried. Am Ende wurde das gemeinsame Altartuch der Seelsorgeeinheit an Hubert Röderer aus Rielasingen, Mitglied des Pfarrgemeinderates, übergeben. Diese Übergabe steht als Symbol für den Fronleichnamsgottesdienst im nächsten Jahr, der in Rielasingen stattfinden wird.

Die Prozession wird von Ministranten angeführt. | Bild: Sandra Bossenmaier

Zu Frieden gehört auch Gerechtigkeit

Jesus, sichtbar gemacht mit einer konsekrierten Hostie in der reich verzierten Monstranz, wurde von Diakon Wilfried Ehinger und Pfarrer Arthur Steidle durch den Ort getragen. Der feierliche Umzug wurde begleitet von einer Ministrantenschar, den Erstkommunionkindern, dem Musikverein Überlingen am Ried und Mitgliedern der fünf Kirchengemeinden. „Gerade in der heutigen Zeit muss man achtsam sein und den Frieden erhalten oder neu schaffen“, so Diakon Wilfried Ehinger. Pfarrer Steidle mahnte, zu Frieden gehöre auch Gerechtigkeit.

Bei der Fronleichnamsprozession wird eine konsekrierte Hostie durch die Straßen getragen. | Bild: Sandra Bossenmaier

In seiner Predigt griff Pfarrer Steidle die Geschichte eines sich selbst isolierenden Weizenkornes auf. Sinnbildlich müsse dies erst sterben um nicht alleine zu bleiben. „Wir können den anderen helfen“, rief er die Gläubigen auf. Sehe man jemanden Hamsterkäufe erledigen oder erlebe man Menschen, die keinen Kontakt suchen, könne man unterstützen. Menschen seien auf Gemeinschaft angewiesen.

Sehe man andere mit Angst oder in Isolation könne man versuchen diese aufzubrechen. Angst vor dem Tod oder dem Sterben müsse man nicht haben, denn danach gehe es weiter. Man müsse dafür nur den Weg der Liebe gehen. Er bekräftigte seine Aussage mit: „Es gibt keinen anderen Weg“. Und am Ende stehe die Freude.