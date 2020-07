Filialleitung, Betriebsrat und Vermieter bestätigen: Die Singener Filiale von Galeria Karstadt hat doch eine Zukunft. Nach Schließungsplänen und darauf folgendem Protest habe die Zentrale in Essen am Donnerstagnachmittag beschlossen, dass der Singener Standort nun doch nicht geschlossen wird. Das bestätigt Filialleiterin Sabrina Stark dem SÜDKURIER. Am heutigen Freitagmorgen wurde diese freudige Mitteilung in einer Betriebsversammlung verkündet, nun herrsche ein wenig Feierlaune: „Wir freuen uns natürlich riesig“, sagt Stark und kündigt für Samstag einen kleinen Sektempfang in der Filiale an. Sie hätten in den vergangenen Wochen viel Unterstützung erfahren – von Kunden und Mitarbeitern, aber auch von der Stadt und dem Vermieter.

Singen Schon mehr als 10.000 Unterschriften: Ein Hilferuf der Karstadt-Belegeschaft an Vermieter und Kunden Das könnte Sie auch interessieren

Vermieter Frank Mattes erklärt am Freitagmorgen: „Die BTH Anlagenverwaltung GmbH & Co. KG als Vermieterin des Warenhauses Karstadt in Singen und die Konzernleitung der Galeria Karstadt Kaufhof in Essen haben beschlossen das Mietverhältnis auch in Zukunft fortzuführen.“ Für die Betriebsratsvorsitzende Karin Greuter bedeutet das vor allem eins: Aufatmen nach anstrengenden Wochen. „Wir sind überglücklich, dass wir weiter arbeiten dürfen.“ Die Wendung sei überraschend gekommen. Filialleiterin Sabrina Stark freut sich, dass der kleine Funken Hoffnung nun zu einer frohen Botschaft geworden ist.

Singen Kampf um den Erhalt von Karstadt: Personalvertreter wollen die Filialschließung in Singen verhindern Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Meldungen folgen in Kürze.