Viele junge Menschen fragen sich, welchen Karriereweg sie nach der Schule oder dem Studium einschlagen könnten. Sie haben die Qual der Wahl: Erzieher, Programmierer, Maschinenführer, Fachmann für Schweißtechnik, eine Karriere in der Stadtverwaltung, eine Ausbildung bei der Polizei oder doch Koch auf einem Kreuzfahrtschiff?

Um sie dabei zu unterstützen, fand am Samstag in der Stadthalle zum fünften Mal die Karrieremesse „Meine Zukunft“ statt. Der Andrang war dieses Jahr groß – es kamen rund 1000 Besucher. An mehr als 60 Ständen stellten sich Arbeitgeber aus der Region vor, um junge Menschen für ihr Unternehmen zu begeistern. Sie lockten mit Glücksrädern, Süßigkeiten und Kugelschreibern. Auf der Messe konnten Jobsuchende mit Vertretern verschiedenster Branchen ins Gespräch kommen.

Darunter waren Unternehmen wie die Mainau, der SÜDKURIER, der Instrumentenhersteller Hohner und die Caritas. Eine sogenannten Jobwall gab Besuchern außerdem die Möglichkeit, einen großen Überblick über freie Stellen in der Region zu erhalten. Auch Karriereberater waren auf der Messe zugange. So gab es verschiedene Vorträge, die Jobsuchenden zum Beispiel Tipps zum Verfassen von Bewerbungen gaben. Außerdem konnten sich Besucher von Beratern ihr LinkedIn-Profil optimieren lassen. Doch nicht nur für Schulabgänger oder Hochschulabsolventen wurde gesorgt: Ein Vortrag richtete sich auch an Personen, die sich mit über 50 Jahren beruflich neu orientieren wollen.

Die Veranstaltung stand auch im Licht des Fachkräftemangels. „Für die Betriebe wird es immer schwieriger, viele anspruchsvolle Stellen zu besetzen“, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler. Die Jobmesse könne deshalb auch Unternehmen eine wichtige Hilfestellung geben. Veranstaltet wurde sie von Mattfeldt und Sänger. Das Unternehmen richtet solche Messen in Bayern und Baden-Württemberg aus. Damit wolle die Firma auch gegen den Fachkräftemangel vorgehen, erklärte Projektmanager David Widemann.