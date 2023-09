Für einen 42-Jährigen endete die Zugfahrt in Singen mit einem Haftantritt im Konstanzer Gefängnis. Beamte des Bundespolizeireviers Singen haben bei einer Personenkontrolle zwei Haftbefehle vollstreckt. Die Bundespolizisten kontrollierten laut einer Pressemitteilung den Fahrgast am Montag um die Mittagszeit am Singener Bahnhof nach seiner Einreise mit einem Intercity aus der Schweiz.

Zwei Gerichte hatten ihn verurteilt

Bei der Personenüberprüfung stießen sie auf zwei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Er war vor dem Amtsgericht Böblingen und Stuttgart verurteilt worden. In einem Fall war der 42-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in vierstelliger Höhe verurteilt worden, in einem weiteren Verfahren wegen versuchten Betrugs zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Zahlen konnte der Verurteilte nicht, zu den eineinhalb Jahren Gefängnisstrafe kommen deshalb nun noch weitere 120 Tage Ersatzfreiheitsstrafe hinzu.