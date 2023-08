Singen vor 48 Minuten

Kahlschlag fürs Schlossquartier: Jetzt ist auch das letzte Haus weg

So schnell wie der Bagger gekommen ist, so schnell war das Gebäude an der Friedenslinde-Kreuzung weg. Damit ist der Weg für die nächste Bauphase des Mammutprojekts wortwörtlich geebnet.