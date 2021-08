Man mag es kaum glauben, aber Müdigkeit wurde ihr bestimmt nicht in die Wiege gelegt. Auch wenn sie es frech behauptet und nach 14 Stunden Schlaf noch wie gerädert ist. Stattdessen waren es in der Wiege doch wohl eher Hummeln im Hintern.

Carmela de Feo, die wie angekündigt mit Haarnetz und Hummeltaille auf die Freiluft-Bühne des Kulturzentrum Gems kommt, nimmt jedenfalls kein Blatt vor den Mund und spielt ihr Programm mit dem Namen „Allein unter Geiern“ mit Inbrunst und allerlei Improvisationen.

Erfrischung auf dem Damenklo

Vor dem Auftritt hole sich die Kabarettistin gern einen kühlen Kopf – an einer Fliese auf dem Damenklo. Das sei entspannend und richtig erfrischend.

Carmela de Feo, die 1973 als Tochter italienischer Migranten in Oberhausen-Alstaden geboren wurde, hat ihren Spaß am Publikum. Mit ihrer frechen Ruhrpottschnauze, wie sie es selbst nennt, und ihrer italienisch-quirligen Art seziert sie die auf Abstand platzierten Zuschauergrüppchen anhand des Aussehens und der Altersstruktur.

Interaktion mit dem Publikum

So erfährt man so einiges über die Zuschauer. Doch liegt da nicht ein „schuldbewusstes Schwitzen über der Gems-Wiese“, fragt sie sich laut. Misstrauen macht sich breit. Ist der angebliche Ziehsohn in der ersten Reihe nicht eigentlich doch der Partner der deutlich älteren Begleiterin?

Hängen bleibt ihr sicher der Kennenlernspruch des Mannes, der seine Partnerin beim Wandern auf dem Hohentwiel kennengelernt hat: „Eben mal was Trinken?“ Das habe damals geklappt.

Schwarz, wie auf dem Friedhof

De Feo wünscht sich mal andere Klamotten auf der Bühne. Hat keine Lust mehr auf diesen engen Rock und überhaupt, alles in Schwarz, wie auf dem Friedhof. Einen beigefarbenen Cordrock könnte sie sich vorstellen, gern in A-Linie. Dann klappt es auch mit dem Rad schlagen auf der Bühne. Auch ein passendes Halstuch, das ihren Leguan-Hals kaschieren würde, wäre mal etwas anderes, glaubt sie.

Zwischendurch schnappt sie sich immer wieder ihr Akkordeon und begleitet sich zu selbst getexteten Liedern. Mit dem alten Seemannslied „The Wellerman“, mit dem ein schottischer Postbote im Februar in einem sozialen Netzwerk Millionen zum Mitsingen animierte, möchte Carmela de Feo das Publikum zum Singen des Refrains hinreißen.

Mann im Schrank

Ob es für die Teilnahme an der Casting Show „The Voice“ reichen würde, ist jedoch fraglich. Spaß an dem Quatsch haben aber trotzdem alle. Übrigens auch beim Schunkeln in Mini-Grüppchen während der Zugabe. Für den Recall von „The Voice“ möchte sich die Kabarettistin mit dem Singener Publikum mit einer englischen Version von „Mein Vater war ein Wandersmann“ bewerben.

Was sie sich sonst noch wünscht: „Wenn ich die Pfandflaschen von Harald Juhnke hätte, hätte ich finanziell ausgesorgt“. Und sie hätte gern einen Liebhaber im Schrank, der ihr aus Krokanteiern die längste Praline der Welt zaubert.