Herr Sonntag, Sie haben eine ganz besondere Bindung zur Singener Gems. Erzählen Sie doch mal.

Als blutjunger Kabarettist habe ich einen Freund in Singen besucht. Wir waren abends im Kreuz essen und er meinte: „Da laufen super Veranstaltungen! Das wäre doch auch was für Dich.“ Damals gab es noch nicht einmal den Neubau der Gems. Ich erinnere mich noch ganz genau: Ich saß am Tresen und dachte: ob ich wohl jemals hier spielen werde?

Und irgendwann war es ja dann mal soweit.

Ja. Ende der 80er-Jahre kam ich quasi über Nacht zu SWF3 und wurde genauso über Nacht ein Star. Aber ich hatte vorher schon Kontakt zur Gems aufgenommen und irgendwann dann wohl auch ein Engagement erhalten.

Können Sie sich noch an den ersten Auftritt erinnern?

Na klar! Es kamen – lass mich lügen – gerade mal 24 Besucher? Die Gems konnten wir also gar nicht füllen. Ich habe dann oben den Seminarraum bekommen und erinnere mich noch gut daran, wie ich mit meinem Geigenbogen immer gegen die Decke gestoßen bin. Ein bis heute unvergesslicher Auftritt, wenig, aber tolles Publikum, ehrlich und begeistert. Na, und dann hat sich das rumgesprochen und in den Jahren darauf habe ich mich dann „hochgearbeitet“, die Ochsentour gespielt, dann sogar mehrere Tage hintereinander und später in der Stadthalle, die ausverkauft war.

Und seitdem fühlen Sie sich der Gems verbunden?

Absolut! Ich muss aber auch sagen, dass nicht nur der Veranstaltungsort toll ist, sondern das ganze Team, vor allem Gaby Bauer. Wir kennen uns nun schon so lange, das ist einfach eine wunderbare Zusammenarbeit. Wenn ich in die Gems komme, dann ist das immer ein Stück Heimat für mich.

Wir hatten vor geraumer Zeit ein Interview, in dem wir über die Corona-Zeit gesprochen hatten und wie schwierig die für Künstler war. Wie betrachten Sie das heute, mit ein wenig Abstand?

Die Pandemie hat uns Künstlern wirklich den Stecker gezogen. Wir dachten immer, dass das Publikum, die Veranstalter, ja, sogar die Politiker uns ernst nehmen. In der Corona-Krise hat man uns aber gezeigt, dass wir doch nur Hofclowns sind. Wenn es läuft, sind wir gefragt, wenn eine Krisenzeit kommt, heißt es „weg mit Euch!“. Das ist definitiv ein Trauma. Aber aus allen Dingen geht auch etwas Gutes hervor. So konnte ich zum ersten Mal seit Jahrzehnten in Ruhe ein neues Programm schreiben – und das unter „Luxusbedingungen“. Ich brauchte nicht, wie sonst, zwischen Proben, Auftritten und Reisen schreiben, was sich immer ein wenig wie ein Radwechsel am rollenden Fahrzeug anfühlt, sondern konnte mit Zeit und Liebe zum Detail arbeiten. Es war sogar möglich, meine Texte mal sechs Wochen in die Schublade zu legen, um sie mit anderen Augen noch einmal anzuschauen.

Und? Wie ist das Ergebnis?

Viel von dem, was normalerweise in den 20 Auftritten nach der Premiere zusammen mit dem Publikum passiert, konnte ich beim neuen Programm schon im Vorfeld in der Theorie und in der Probe schleifen und verbessern. Die Premiere in Stuttgart hat meine subjektive Meinung bestätigt. Ich habe sensationelle Rückmeldungen bekommen, dass es mein bestes Programm wäre, was es je gab: kurz, knackig, total in sich stimmig und rund. Und als bescheidener Mensch nehme ich dieses Lob natürlich in Demut an. Und freue mich umso mehr, dass ich das in der Singener Gems präsentieren darf!

Schreiben Sie die Texte alle selbst, oder haben Sie auch Ghostwriter?

Nein! Ich schreibe selbst, sonst wäre das nicht 100 Prozent Christoph Sonntag. Ich bin jedoch ein Teamplayer und es hilft mir unglaublich, wenn ich mich mit der Regie, der Technik, ach, mit dem ganzen Team bespreche. Dieses Mal habe ich das Programm mit einer Art Lesung dem Team vorab präsentiert. Das war anstrengend, denn in der frühen Phase seines Werkes ist man sehr verletzlich, aber die Impulse haben gutgetan und geholfen, das Programm auf einem hohen Niveau abzuliefern.

Was hat sich für Sie in den Jahrzehnten auf der Bühne am meisten verändert?

Ich bin älter und reifer geworden und nehme mir das Recht heraus, mein Ding zu machen. Ich brauche nicht mehr jedem zu gefallen, mich nicht mehr nach den Erwartungen anderer richten, sondern darf ich selbst sein. So hieß es für mich auch mit dem neuen Programm back to the roots (Anm. d. Red.: Zurück zu den Wurzeln). Ich habe wie vor 35 Jahren geschrieben, völlig frei, aus dem Bauch raus, so wie es mir gefiel, völlig kompromisslos. Damit bin ich auch wieder zum Nummernkabarett zurückgekehrt. So was gibt es ja heutzutage kaum noch. Heutzutage macht man Stand Up, Kabel-Mikro in der Hand, zweimal 45 Minuten los labern und fertig. Das wäre mir immer zu wenig gewesen. Ich habe mir eine wunderbare Bühne bauen lassen, weil ich denke, das Publikum hat mehr verdient als nur gute Texte und eine gute Performance.