von Nicola M. Westphal

Wenn Christoph Sonntag, selbsternannter „König des schwäbischen Kabaretts“ auftritt, sind die Eintrittskarten in der Singener Gems schnell vergriffen. So auch beim jüngsten Auftritt im Rahmen des Gems-Open-Air.

Der Künstler, der sonst große Hallen füllt, zeigte sich auch in dem Corona geschuldeten kleineren Rahmen mit seinem Programm „Back to live“ als routinierter Bühnenmensch.

Konsequent schwäbisch

Mann-Frau-Konflikt, ein bisschen Politik – wobei es vorwiegend die FDP dicke abbekommt – das Schimpfen über moderne Kommunikationsmittel, die Reflektion der „guten alten Zeit“, Alltagserlebnisse mit den Kindern und eben jede Menge Corona – sein Repertoire unterscheidet sich nicht viel von dem anderer Künstler.

Nur die Aufarbeitung ist typisch Christoph Sonntag, nämlich konsequent schwäbisch, gerne auch mal unter der Gürtellinie. Er ist nah dran an seinem Publikum, geht immer wieder mit Einzelnen in den Dialog, besonders gerne mit Frank aus der ersten Reihe. Auch wenn der Mann ihm tapfer Paroli bietet, lässt sich der Kabarettist nicht die Butter vom Brot nehmen und kontert mit Schlagfertigkeit.

Von saukomisch bis zotig

Einige Gags sind wirklich saukomisch, andere ein wenig zotig. Als Witzeerzähler (“Sind ein Pole, ein Franzose, ein Italiener und ein Deutscher auf einem Kreuzfahrtschiff. Sagt der Smutje zum Kapitän“) wirkt er ein wenig antiquiert und erntet eher ein wohlwollendes Lächeln statt großer Lacher. Originell hingegen ist seine „Bauchredner-Nummer“ mit Winfried Kretschmann und Günther Oettinger als Handpuppen. Zackige Dialoge, die gute stimmliche Imitation der Politiker sowie Wortwitz machen diese Einlage zu einem Vergnügen.

Eine Pause und Zugabe gibt es nicht, stattdessen rundet seine Rockparodie „Schwaben all over the world“ den Auftritt ab. Dem Publikum hat es wohl gefallen, das lag aber sicherlich auch am Gesamtkonzept: Dem Gems-Team ist es trotz der Hygiene- und Abstandsregeln gelungen, auf der Open-Air-Wiese mit kleinen Tischen, Kerzen, Getränkeverkauf und Food-Truck eine tolle Atmosphäre zu schaffen.