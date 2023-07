Der Kabarettist Fatih Çevikkollu ist mit seinem neuen Programm „Zoom“ am Donnerstag, 10. August, um 20 Uhr auf dem Gems-Open-Air zu Gast. Dies berichtet die Stadtverwaltung Singen in einer Pressemitteilung. Fatih Çevikkollu ist ein deutscher Theater-, Film- und Fernsehschauspieler und Kabarettist.

Die Nachrichtenlage sei düster, trotzdem sei vieles besser geworden. Das einzige Ein Virus habe die Welt angehalten und für einen kurzen Augenblick habe es Zoom gemacht, so heißt es in der Pressemitteilung. „Und im Raum stand der Traum von einer besseren Welt, eine Welt, die sich darauf besinnt langsamer zu machen, rücksichtsvoller zu sein, nachhaltiger zu leben. Und dann gab es wieder Flüge für 19,90 Euro.“

Was Sigmund Freud sagt

Die Werbung wecke weiterhin und unbeirrt Bedürfnisse, die wir nicht haben, um uns Produkte zu verkaufen, die wir nicht brauchen. Die Freiheit endet da, wo die Interessen der Kapitalisten beginnen. Was ist wichtig? Der frühere Tiefenpsychologe Sigmund Freud sagt, Triebverzicht sei die Wiege der Kultur, aber was wisse der schon.

Auf einem endlichen Planeten könne ich nicht unendlich wachsen. Optimierung löse kein einziges Problem. Die Menschen müssten Prioritäten setzen und eine einfache Frage beantworten. Wieviel ist genug? „Zoom“ erzähle die Geschichte einer Gesellschaft, die von einem Hochhaus springe und auf dem Weg nach unten sage: „Bis hierher ist alles gut gegangen.“

Ein Blick in eine der spannendsten Zeiten in der die Menschen je gelebt haben. Zoom, das neue Programm von Fatih Çevikkollu, sei das analoge Lagerfeuer in Zeiten digitaler Kälte: es wärme, unterhalte und bringe die Menschen zum Lachen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saal statt.

Veranstalter ist die Singener Kriminalprävention mit dem Kulturzentrum Gems. Der Abend wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.