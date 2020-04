Das Hochgebirgssystem Hima­laya ist einer der mystischsten Orte unseres Planeten. Das Dach der Welt. Hier befinden sich zehn von vierzehn Bergen der Erde, die die magische 8000 Meter Grenze knacken. Und doch spricht man meistens nur über zwei: Einerseits der Mount Everest, weil er der Höchste von allen ist. Andererseits der K2, weil er die besten und spannendsten Geschichten schrieb. Geschichten, wie die des Bergsteigers Franz Wiessner und seinem Sherpa Pasang Dawa Lama, die 1939 knapp davor standen, den Berg der Berge als erste Menschen zu bezwingen. Doch kurz vor dem Gipfel, als ihre gesamte Expedition längst umgedreht hatte, stoppte Pasang – er hatte ein schlechtes, ein mulmiges Gefühl. Ob die Götter einen solchen Frevel zulassen würden? Die beiden brachen die Expedition ab. Bis zur Erstbesteigung sollte es noch Jahre dauern.

Der K2 ist berühmt und berüchtigt und natürlich ist die Baugenossenschaft HEGAU nicht so vermessen, ihr Bauprojekt mit diesem Naturwunder zu vergleichen. Als Namensvorbild und Inspiration diente der Berg aber doch. Als Sinnbild für ein ungewöhnliches Projekt voller Herausforderungen, die es mit starken Partnern auf allen Ebenen zu meistern galt. Spricht man über das Projekt K2 der HEGAU, so rücken drei Stichworte ganz entscheidend in den Fokus: Anbau, Aufstockung und Modernisierung. Denn genau mit diesen drei Mitteln wurde das in den 50er Jahren gebaute Mietwohngebäude in der Stockacher Königsbergerstraße auf den Stand der Zeit gebracht und darüber hinaus ganz gezielt erweitert. Kurzgesagt: Architekturqualität ersetzt Schlichtarchitektur. Wie für viele Mehrfamilienhäuser aus den 50er Jahren üblich, war auch der ursprüngliche Bau in der Königsbergerstraße sehr funktional gehalten und zurückhaltend gestaltet. Eine entsprechende Modernisierung kann trotzdem nicht im Handumdrehen über einen bestehenden Bau übergestülpt werden, sonst wirkt diese wie eine bloße Verkleidung. Eine derartige Modernisierung muss also im Kern ansetzen, praktikabel und detailliert geplant werden und auch das bestehende Grundgerüst sinnig mitdenken. Der Ansatz des Architekturbüros seelbach|kneer & partner aus Ravensburg wusste in diesen Punkten vollends zu überzeugen. Doch blicken wir zunächst auf die verschiedenen Vorgänge.

Die Modernisierung

Die HEGAU ließ alle bestehenden Wohnungen fast bis auf den Rohbau zurückführen und vollständig neu ausbauen. Daran anknüpfend brachte sie das Haus auf den modernsten Energiestandard. Eine neue Holzpelletheizung ersetzte die Ölzentralheizung und eine neue Fotovoltaikanlage liefert den Strom. Dieser klare Fortschritt beschreibt den Modernisierungsvorgang beinahe sinnbildlich. Die Dämmung des Hauses und der Einbau wärmeschutzverglaster Fenster – im Wohn- und Schlafbereich bodentief mit Austritt zum Balkon – ermöglichten den KfW 55 Standard – für einen kombinierten Alt-/Neubau ein beachtliches Ergebnis.

Der Abbau von Barrieren stand ganz oben auf dem Wunschzettel der HEGAU. Der Anbau eines Aufzuges an die Laubengangerschließung erlaubt die barrierefreie Erreichbarkeit aller Wohnungen. Besonders wichtig beim barrierefreien Bauen sind selbstredend auch die sanitären Anlagen. Entsprechend baute die HEGAU die bestehenden Bäder vollständig neu aus und wertete sie mit seniorenfreundlichen Duschbadewannen mit bodennahem Türeinstieg auf. Auf den ersten Blick fallen die erstmalig angebrachten Balkone auf. Diese sind allesamt 17 bis 25 Quadratmeter groß und bieten genügend Fläche, um im Sommer gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammenzusitzen oder Sonne zu tanken. Sie sind nicht nur ein Komfortgewinn. Durch ihre schwellenlose Betretbarkeit sind sie auch ein Teil des barrierefreien Bauens. Die zu jedem Balkon gehörenden Abstellräume sind ein „Zuckerle“ für die Bewohner. Die Erdgeschossbewohner führt eine Treppe vom Balkon in ihren eigenen Garten. Das Parkett rundet die Modernisierung ab.

Der Anbau

Die Grundstücksgröße erlaubte der HEGAU eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes um drei Wohnungen. Die neu entstandenen Dreizimmerwohnungen bieten auf 87 Quadratmeter Wohnfläche ein großzügiges Raumangebot ergänzt um übergroße schwellenlos betretbare Balkone. Die Bäder bieten neben der Badewanne eine separate bodengleiche Dusche. Das Naturprodukt Holz sorgt als Fußbodenbelag in der durch eine Fußbodenheizung erwärmten Wohnung für eine wohlige Wohnatmosphäre. Die durchgehend bodentiefen Fenster machen die Mietwohnungen zu einem modernen Zuhause.

Die Aufstockung

Zusätzlich zu den 12 bestehenden und drei angebauten Wohnungen mit einer monatlichen Durchschnittsmiete von Euro 8,85 pro Quadratmeter planten die Architekten vier neue Penthauswohnungen im Dachgeschoss. Ein Staffelgeschoss mit begrüntem Dach ersetzt das bisherige Satteldach. Die Ausstattung entspricht der der ausgebauten Wohnungen ergänzt um Einbauküchen. Herausstechender Punkt des Projektes sind die atriumartig raumhoch verglasten Dachterrassen dieser Wohnungen. Sie geben den Penthauswohnungen ihren ganz eigenen Charme.

Angenehmes Wohnerlebnis

So sind insgesamt 19 hochmoderne Wohnungen im Projekt K2 entstanden. Neun Wohnungen sind Zweizimmerwohnungen, die anderen zehn Dreizimmerwohnungen – allesamt mit einer Wohnfläche von 63 bis 89 Quadratmeter. Mit Blick auf die Zukunft des gemeinschaftlichen Wohnens und auf gegenwärtige Trends in der Architektur ermöglicht das K2 verschiedensten sozialen Zielgruppen ein angenehmes Wohnerlebnis mit einer vielfältigen Bewohnerschaft und der Baugenossenschaft als starkem Partner. Wie in allen Projekten der HEGAU ist auch in diesem für über eine breite Rampe zugängliche großzügige Fahrradabstellplätze im Untergeschoss gesorgt – und tatsächlich sind der Bahnhof, die Stockacher Innenstadt und die Einkaufsmöglichkeiten mit dem Rad in wenigen Minuten erreichbar. So konnte schlussendlich durch ein umfangreiches und umsichtig durchgeführtes Refurbishment eine wenig spektakulär anmutende Bestandsimmobilie auf den Wohnungsmarkt der Zukunft vorbereitet werden.