Kurz vor der Landtagswahl bekam Hans-Peter Storz als SPD-Kandidat für den Wahlkreis Singen/Stockach Unterstützung: Unterwegs in ganz Baden-Württemberg, machte der Wahlkampfbus der SPD-Jugendorganisation Jusos in Singen Station. „Zum Endspurt geben wir nochmal richtig Gas“, freute sich Storz über das zehnköpfige Juso-Team, das durch Jugendlichkeit mehr Pep in den Wahlkampf bringe.

Für ihn war es an diesem Tag die zweite Veranstaltung. „Man muss sich schon einbringen“, gab Storz zu. Und fügte hinzu, dass ein Wahlkampf für die Kandidaten durchaus anstrengend sei. Bei schönstem Sonnenschein schlenderten die Passanten über den Heinrich-Weber-Platz, hin und wieder kam es zu einem Gespräch. „Interesse ist schon da“, bekräftigte Storz. Große Themen seien das derzeitige Impfen, fehlende Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr, die einen Verzicht aufs Auto nicht möglich machten, und die Bildung. Eine Passantin habe sich darüber gefreut, dass so viele junge Menschen zur SPD stünden.

Das sind die thematischen Schwerpunkte der SPD

Auch Zweitkandidat Tim Strobel war mit dabei. Seit 2019 ist er Gemeinderat in Engen und bis 2020 war er stellvertretender Vorsitzender im Landesvorstand der Jusos. „Hans-Peter Storz und ich sind in der Region verankert und wollen beide etwas bewegen für die Menschen in der Region“, so Strobel. Schwerpunkt-Themen seien die Bildung (die SPD fordere mehr Lehrstellen), die Digitalisierung der Schulen und dass das Land Verantwortung für die Sozialarbeit übernimmt. Außerdem brauche es Fördertöpfe für Unternehmen und Mieter, um die Mehrkosten für Strom durch den Ausstieg aus der Atomkraft zu überbrücken.

Auch Lina Seitzl war gekommen. Sie tritt zum ersten Mal als SPD-Kandidatin für den Wahlkreis Konstanz bei der Bundestagswahl im September an. „Ich hoffe, dass Hans-Peter Storz wieder in den Landtag einzieht“, betonte Seitzl. Storz habe als Landtagsabgeordneter nach der Wahl 2011 gezeigt, dass die SPD eine junge, kreative und kraftvolle Partei sei.