Singen vor 1 Stunde

Juristischer Zoff um Darlehenskontoauszüge: Gericht urteilt zugunsten der Sparkasse Hegau-Bodensee

Laut dem Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe ist die Gebühr für den Darlehens­kontoauszug rechtens, eine Revision nicht zugelassen. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte dagegen geklagt. Diese kündigt an, die Sache weiterhin gerichtlich klären zu wollen – in diesem Fall an Hand einer anderen Sparkasse.