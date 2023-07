Acht Schüler begaben sich im Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten auf eine Reise in die Vergangenheit und erforschten die Auswirkungen der Luftangriffe auf das Wohnen in Singen während des Zweiten Weltkriegs.

Die Schüler der Zeppelin-Realschule fanden sich aus den unterschiedlichsten Jahrgangsstufen zusammen, so waren Geschichtsinteressierte aus den Jahrgangsstufen 7 bis 10 für einige Monate auf der Suche nach Informationen für ein großes Projekt. Der Schlusspunkt dieser Arbeit war laut einer Pressemitteilung die Vorstellung vor öffentlichem Publikum im Stadtarchiv Singen.

Wie herausfordernd solch eine Forschung sein kann, stellte die Geschichts-AG gleich zu Beginn des Wettbewerbs fest. Unzählige Dokumente mussten gesichtet und ausgewertet werden. Entscheidende Unterstützung gab es durch die Mitarbeiterinnen des Stadtarchivs, die für jede Frage mit viel Geduld zur Verfügung standen.

Zunächst erforschten die Teilnehmer intensiv die Gegebenheiten in der Stadt Singen in den Jahren zwischen 1940 und 1945. Sie erarbeiteten sich, wie die Bewohner vor Luftangriffen gewarnt werden sollten, und machten die Bunker im Stadtgebiet ausfindig. Dann fehlte noch die emotionale Seite. Denn die Menschen lebten in ständiger Sorge vor einem zerstörerischen Luftangriff. Dazu musste ein Zeitzeuge gefunden und befragt werden. So entstand der Kontakt zu Wilhelm J. Waibel, der Ehrenbürger der Stadt Singen ist und sich mit seiner Aufarbeitung der Singener Geschichte zu Zeiten des Nationalsozialismus verdient machte. In diesem Gespräch lernten die Forscher vieles über die Verblendung durch Ideologie in einem autoritären Staat.

Eine Darstellung über die gewonnenen Informationen und den Prozess der Forschung, welcher über einen langen Zeitraum ablief, gaben die Schüler der Öffentlichkeit weiter und liefern der Singener Gesellschaft einen weiteren Einblick in die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus. Dieses Engagement wurde von der Jury des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten mit dem Förderpreis ausgezeichnet, wie es in der Pressemitteilung heißt. Folgende Schüler wurden für ihren Beitrag prämiert (in Klammern die Jahrgangsstufe): Noah Fiess (7), Filip Lenart (7), Valentin Schütz (7), Clara Geiser (8), Felix Grosch (8), Nikolas Genduso (9), Lara Lippke (10), Leonie Schröder (10). Tutoren waren Robert Spielmann, Silvio Lorenzi und Dennis Beck.