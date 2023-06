„In Märchenhaft“ oder „Der Aufstand der Stiefmütter“ heißt ein Stück des Autors Markus Mohr, das in der kommenden Woche in einer Produktion der Theater AG des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums zu sehen sein wird. Darüber informiert Maria Vrijdaghs vom Theater für starke Kinder und Jugendliche in einer Pressemitteilung.

Laut der Regisseurin wird in dem Stück folgend Geschichte erzählt: „Herr Katzinski, Buchverwalter im Märchenbuch, ist verzweifelt: Niemand will mehr Märchen lesen, weshalb sich im Märchenwald zunehmend Aggression, Wut und Frustration unter den Figuren breitmachen. So versuchen die bösen Stiefmütter, in einer Therapiegruppe ihre permanent schlechte Laune zu reflektieren, die Prinzessinnen hauen sich beim Kartenspiel um die Könige und Frau Holle moderiert neuerdings eine Kochshow. Als Schuldiger all dieser Missstände scheint nur einer in Frage zu kommen: der Buchverwalter. Nur zu gern schließen sich die Märchenfiguren der von den bösen Stiefmüttern angezettelten Revolte an. Kann Captain Kevin Kitty aus der Abteilung „Abenteuerroman“ mit militärischer Hilfe den Aufstand beenden, oder gibt es noch eine andere Lösung?“

20 junge Darsteller in 38 Rollen verzaubern bei dem Stück das Publikum, heißt es in der Presseinformation. Die Aufführung dauert rund 65 Minuten und ist für Kinder ab acht Jahren empfohlen. Die Regie hat Maria Vrijdaghs, Assistentin ist Nicola Fritsch. Premiere für die Aufführung wird am Donnerstag, 22. Juni, um 19 Uhr gefeiert.

Am Freitag, 23. Juni, folgt ab 9.30 Uhr eine Vorstellung für Schulklassen ab Klasse 3 (Anmeldung erforderlich unter theater@diegems.de). Die finale Vorstellung haben die Veranstalter für Samstag, 24. Juni, 17 Uhr angekündigt. Der Eintritt beträgt 9 Euro, ermäßigt 5 Euro. Zu sehen ist das Stück im Kulturzentrum Gems.