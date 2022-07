Gegen 18.40 Uhr griffen sechs bis sieben Jugendliche einen 40 Jahre alten Mann auf Höhe des Backwerk unvermittelt an und schlugen und traten auf ihn ein, wie die Polizei berichtet. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Innenstadt. Ein Krankenwagen brachte den verletzten 40-Jährigen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Personen, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben, oder sonst Hinweise auf die Gruppe der Angreifer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, zu melden