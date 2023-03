Frau Mächler, wie ist das neue Stück entstanden?

Wir fangen immer bei Null an. Am Anfang gilt es, aus den einzelnen Teilnehmenden eine Gruppe aufzubauen, in der sich alle sicher und aufgehoben fühlen. Wir machen ganz viele Theaterübungen und Spiele, die einfach Spaß machen. Erst wenn sich alle wohlfühlen, finden wir das Thema, das die Jugendlichen beschäftigt, und erarbeiten ab dann durch Improvisation Bilder, Texte und Szenen. Diesmal kam der Wunsch auf, etwas über das Schwarz-Weiß-Denken in der Debattenkultur zu entwickeln und den Generationenkonflikt beim Thema Klimawandel mit hineinzubringen.

Theaterpädagogin mit reichlich Erfahrung Cordula Mächler (Jahrgang 1977) ist freischaffende Theaterpädagogin, Regisseurin und Impro-Trainerin. Sie studierte nach einer Ausbildung zur Erzieherin die Fächer Theaterwissenschaften, Germanistik und Pädagogik an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg. Bereits während des Studiums arbeitete sie am Theater Erlangen als Regieassistentin und war dort insgesamt sieben Jahre als freischaffende Theaterpädagogin tätig. Sie unterrichtete Theater an Hauptschulen und gab Theater-Fortbildungen für Lehrer. Zudem war sie einige Jahre Dozentin an der Jugendkunstschule Erlangen. Mit Kommilitonen gründete sie die Improvisationstheatergruppe „improsand“, die sie mehrere Jahre leitete. Nach einigen Jahren Familienzeit in der Schweiz zog sie 2011 nach Radolfzell. Seit 2014 arbeitet sie vor allem im soziokulturellen Zentrum „die Gems“ in Singen. Dort leitet sie den Jugendclub und die Improvisationstheatergruppe „improsingers“, deren regelmäßige Auftritte sie moderiert.

Sie haben damit viele aktuelle Themen erarbeitet.

Aktuell wird es zwangsläufig, denn die Jugendlichen bringen ja ihre Lebensrealitäten mit. Viele kaufen nur noch online ein, und da hat sich durch Firmen, die ausschließlich online vermarkten – und die unfassbar günstig sind – ein sehr besorgniserregender Trend entwickelt. Wir haben uns beim großen Thema Klimaschutz das Unterthema Ultra-Fast-Fashion ausgesucht, um konkret zu werden. Auch weil wir mit dem Berufskolleg für Mode und Design in Radolfzell zusammenarbeiten und nachhaltige Mode auch dort ein wichtiges Thema ist.

Um das Schwarz-Weiß-Denken in Szene zu setzten, hängen Sie das Thema anhand eines Schachspiels auf.

Es geht mir immer darum: Durch welchen Impuls kann der Schauspielende eine Figur entstehen lassen und so weiterentwickeln, dass sie facettenreich spielbar ist? Und wie können wir das Thema anschaulich und ästhetisch anspruchsvoll umsetzen? Die Schachfiguren bieten den Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, über den Körperschwerpunkt und die der Figur zugeschriebenen Eigenschaften in ihre Rolle zu schlüpfen. Der Turm ist massig, stark und schlägt auf gerader Linie, aber auch standhaft, zuverlässig. Der Springer ist wendig und vielseitig, aber weil er alle Möglichkeiten hat, ist er auch unschlüssig. Die jungen Designer hatten die Aufgabe, die entwickelten Rollen mit selbstgemachten – nicht selbstgenähten – Kostümen zu unterstützen. In chorischen Szenen sind alle Schauspieler im Grundkostüm in T-Shirt und Hose als weiße und schwarze Bauern zu sehen. Sie verkörpern dann immer die Masse wie beispielsweise die Näherinnen, die Models, die Online-Kunden.

Theaterpädagogin Cordula Mächler hat das selbst erarbeitete Stück gemeinsam mit den jungen Schauspielern inszenziert. | Bild: Chris Danneffel

Können Sie uns ein Beispiel geben, wie ein Jugendlicher über die Figur zur Rolle fand?

Der Läufer ist eine ideologische Figur im Schach, er steht für die Kirche und im Allgemeinen für ideologisches Denken. Er kann nur auf den schwarzen oder nur auf den weißen Feldern ziehen, er ist buchstäblich nicht in der Lage, die andere Farbe zu erfahren. Über den weißen Läufer hat sich ein Schauspieler die Rolle eines dogmatischen Klimaaktivisten erarbeitet. Er sieht nicht links und nicht rechts, akzeptiert andere Argumente nicht, ist sich seiner Sache sehr sicher. Sein Gegenspieler ist der schwarze Läufer, in unserem Stück ein neoliberaler Filialleiter einer Handelskette. Seine Logik erklärt sich alleine durch Marktgläubigkeit. Bei der Demonstration von Fridays for Future prallen also Welten aufeinander.

In den zwölf Akteuren schlummert unterschiedliches Potential. Kommt das eigentlich erst im Laufe der Theaterarbeit ans Licht, oder sind sich die Jugendlichen ihrer Talente bewusst?

Das ist das Wunderbare an diesem offenen Arbeiten: Während des Prozesses entdecken wir so viele Talente, die dann gleich eingebaut werden können. Zwei Teilnehmerinnen tanzen regelmäßig Hip-Hop im Tanzstudio Seidel und als die mal loslegten, war klar: Das muss ins Stück! Von einem Spieler wusste ich bereits, dass er singen kann, aber nun ist ein Duett mit einer Spielerin entstanden, die von ihrem Talent noch nichts wusste. Auch unser geniales Plakat hat eine Teilnehmende gezeichnet. Die Gruppe hat sehr viel Freiraum, um sich und das Theatermachen zu entdecken. Und so oft sagen die Schauspielerinnen: „Veto, Cordula! So finde ich, geht das nicht, wir machen das anders!“ Und wenn wir ihre Ideen umsetzen, entstehen die besten Szenen!

Hier kann man sich das Ergebnis anschauen Der Gems-Theater-Jugendclub ist ein fortlaufendes Projekt für alle Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren. Er findet immer am Dienstag zwischen 17 und 19 Uhr im Kulturzentrum Gems statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Theaterstück „Schach dem Kaufrausch“ wird aufgeführt am Dienstag, 14. März, um 19 Uhr, am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr sowie am Freitag, 17. März, um 20 Uhr. Karten gibt es im Kulturzentrum an der Mühlenstraße oder online unter www.diegems.de . Der Jugendclub wurde mit dem Stück zu den Jugendtheatertagen „Just-See“ in Friedrichshafen eingeladen. Diese Aufführung findet am Donnerstag, 30. März, um 17 Uhr in der Bodenseeschule in Friedrichshafen statt. Am Dienstag, 18. April, startet das nächste Projekt. Kontakt per E-Mail an theater@diegems.de

Unterstützung für die Aufführung haben Sie auch aus Radolfzell bekommen.

Nach der Aufführung unseres letzten Stückes „Sandman goes viral“ kam Jutta Rösch auf mich zu, sie unterrichtet am Berufskolleg für Mode und Design am Berufsschulzentrum in Radolfzell. Sie war total begeistert von der Spielfreude der Schauspielerinnen und bot an, beim nächsten Projekt mit ihren Schülerinnen Kostüme zu machen. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit! Da wir ein Grundkostüm brauchten, fragte ich bei der Firma Schiesser an, ob sie uns nicht weiße und schwarze T-Shirts sponsern wollten. Und sie gingen darauf ein.

Beim Gems-Theater-Jugendclub kann jeder mitmachen. Worum geht es genau?

Im Jugendclub haben junge Leute einen Raum, in dem sie sich geschützt und frei mit ihren Themen einbringen können. Mir sind Freiheit und Unkonventionalität ebenso wichtig wie Sicherheit und die Garantie, dass da am Ende wirklich ein Theaterstück auf die Bühne kommt. Die Theaterpädagogik bewegt sich immer im Spannungsfeld zwischen Entstehungsprozess und dem Endprodukt, dem Stück. Auf dem Weg zur Aufführung entstehen tiefe Begegnungen und magische Momente. Und am Ende, beim Schlussapplaus, gibt es für alle Akteure nur noch Stolz und Glück!