Wegen massiver Störungen in einem Einkaufszentrum in der Singener Innenstadt musste die Polizei am Samstag gegen 18.15 Uhr einschreiten. Eine Gruppe Jugendlicher hatte laut Angaben der Sicherheitskräfte laut herumgepöbelt und gegen die Corona-Verordnung verstoßen.

Einzelne Jugendliche hätten die seitens der Polizeibeamten ausgesprochenen Platzverweise missachtet und seien aggressiv aufgetreten. Mehrere Streifenbesatzungen waren nötig, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Gegen vier Jugendliche wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gegen einen 16-Jährigen eingeleitet, der ein Einhandmesser mitführte.