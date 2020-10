„Tho-mas, Tho-mas“ feuern die Drittklässler ihren Mitschüler an: Thomas robbt auf Hände und Füße gestützt über den Hallenboden und versucht, die Pylone auf seinem Bauch im aufrechten Stand ins Ziel zu bringen. Man merkt es den Mädchen und Jungen an, nach Corona-bedingt fast einem halben Jahr ohne Sportunterricht sprühen sie vor Energie. Die Grundschule nahm unter dem Motto „Gemeinsam bewegen setzt Zeichen für den Schulsport“ am bundesweiten Aktionstag „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics„ teil, zu dem die Deutsche Schulsportstiftung gemeinsam mit den Kultusministerien der Länder und beteiligten Sportverbänden aufgerufen hatte.

„Ein Sporttag ist für die Schüler ganz wichtig“, weiß Sportlehrerin Sabrina Hirt, die auch die Organisation übernommen hatte. Dafür sprach die Freude und der Sportsgeist der Schülerinnen und Schüler, die mit Eifer die fünf Stationen bewältigten. Neben Pylonen-Transport, Sitzweitwurf und Zielwurf musste auch ein Tischtennisball auf einem Buch durch den Parcours balanciert werden. „Die Bundesjugendspiele waren schon ausgefallen und als der Aufruf zum Aktionstag kam, haben wir intern beschlossen, mitzumachen“, erzählt Sabrina Hirt. Jede teilnehmende Schule konnte kreativ und individuell ein Bewegungsprogramm unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen vorbereiten.

Auch für Schulleiterin Britta Binder kam die Ausschreibung zur rechten Zeit, sie sagt: „Die Kinder sehnen sich danach, sie brauchen dieses Erlebnis. Es ist etwas anderes als Unterricht.“ Jeweils im Klassenverbund nahmen alle 88 Schülerinnen und Schüler der Grundschule teil. Britta Binder ist auch froh, dass mit Schuljahresbeginn der reguläre Sportunterricht wieder stattfinden kann. Wie es in einer Pressemitteilung der Initiatoren heißt, kamen über die Hälfte der Anmeldungen von Grundschulen. Für die Deutsche Schulsportstiftung ein Zeichen, künftig auch jüngere Altersklassen in die Wettbewerbe mit einzubinden.