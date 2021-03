Der Gemeinderat Singen gibt Jugendlichen nun offiziell die Möglichkeit, das Stadtgeschehen mitzubeeinflussen: Das Gremium hat einstimmig dem Aufbau einer Jugendvertretung zugestimmt. 15 Menschen zwischen 14 und 21 Jahren sollen beim Jugendforum am 6. Juli gewählt werden, um künftig die Belange der Jugend in der Stadt Singen zu vertreten. Pläne dafür gab es schon länger, eine Satzung wurde zuletzt im vergangenen Juni beraten. Nun kann es an die Umsetzung gehen. Einige Punkte wurden dafür in den vergangenen Monaten geklärt und angepasst, beispielsweise der Umgang mit Jugendlichen, die nicht in Singen wohnen: Bis zu ein Drittel des Komitees kann aus Menschen bestehen, die in Singen ihren Lebensmittelpunkt haben, weil sie hier die Schule, ihre Ausbildungs- oder Arbeitsstätte besuchen.

Reden und anhören ja, aber auch Anträge stellen?

Eine kritische Nachfrage gab es von Franz Hirschle (CDU): Es sei wichtig, Jugendliche einzubinden und Demokratie erlebbar zu machen. Doch er äußerte die Befürchtung, dass die Verwaltung sich künftig mit einer Vielzahl von Anträgen befassen müsse, wenn das Komitee auch ein Antragsrecht erhalte. Seine Ratskollegen sahen das entschieden anders.

Das Präsidium des Jugendkomitees soll ein Rede-, Antrags- und Anhörungsrecht haben. So steht es in der Sitzungsvorlage und der Satzung. Nur so können die Jugendlichen tatsächlich Teil des demokratischen Geschehens sein, argumentierten beispielsweise Hubertus Both (Freie Wähler), Isabelle Büren-Brauch (Grüne) und Walafried Schrott (SPD).

Gemeinderäte zeigen sich offen für Vorschläge – und Diskussionen

„Selbstverständlich gehört ein Antragsrecht dazu“, sagte Both. Wer nicht mitreden könne, sei nicht motiviert. Ähnlich ist die Präambel der verabschiedeten Satzung des Jugendkomitees zu lesen: „Damit ein politisches Engagement langfristig attraktiv bleibt, braucht es eine Möglichkeit, Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen zu können.“ Auch Isabelle Büren-Brauch ermunterte die Jugendlichen: „Ich bitte darum, dass Sie dieses Recht nutzen. So funktioniert Demokratie.“ Walafried Schrott ergänzte: „Wir werden uns dieser Diskussion gerne stellen.“ Er betonte das große Engagement der Jugendlichen, hoffte aber auch auf ihr Durchhaltevermögen.

Singen Meilenstein für Beteiligung: Bald können Jugendliche mit eigenem Komitee offiziell mitreden Das könnte Sie auch interessieren

Dirk Oehle (Neue Linie) äußerte neben der Freude, Jugendliche im Gremium zu begrüßen, auch seine Erfahrung: Man müsse häufig abwägen, weil Projekte auch finanzierbar sein müssten. Eigene Finanzmittel braucht das Komitee hingegen kaum. Jährlich soll ein Budget von mindestens 5000 Euro zur Verfügung stehen, das aber über das Förderbudget von „Demokratie leben“ finanziert werden soll.

Patenmodell soll Jugendlichen den Einstieg in Politik erleichtern

Um von den Erfahrungen der Stadträte profitieren zu können, wünscht sich das Jugendkomitee ein Patenmodell, wie Stadtjugendreferentin Jennifer Störk im Gremium sagte. In den vergangenen Monaten besuchten einige Jugendliche bereits die Fraktionen, um sich vorzustellen, was unter anderem Hubertus Both (FW) positiv hervorhob. Jennifer Störk begleitet das Komitee bereits seit Monaten, auch künftig soll die Abteilung Kinder und Jugend unterstützen und beraten. „Es ist ein Glück für Singen, dass wir hier junge Leute haben, die sich engagieren wollen“, sagte Störk. Sie bedankte sich für die Vorarbeit der Planungsgruppe.

Zwei Jahre mit mindestens fünf Treffen: So soll das Komitee funktionieren

In der gemeinsam entwickelten Satzung ist unter anderem festgehalten, dass die Jugendlichen für zwei Jahre gewählt werden und sich dann mindestens fünfmal pro Jahr treffen sollen. Das Jugendkomitee soll im Sinne eines Sachverständigen agieren, wenn es im Gemeinderat um Themen im Bereich Jugend gehe. Ziel sei es, junge Menschen frühzeitig in Planungs- und Entscheidungsprozesse einzubinden. Dafür könne das Komitee auch selbst Themen einbringen, die es für relevant hält.

Rielasingen-Worblingen Gemeinderat zeigt sich offen für weitere Jugendbeteiligungsprojekte in Rielasingen-Worblingen Das könnte Sie auch interessieren

Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler begrüßte die Initiative und hieß das künftige Jugendkomitee nach der einstimmigen Zustimmung des Gemeinderats herzlich willkommen: „Wir freuen uns, wenn nach Jahren wieder junge Menschen ihre Idee einbringen.“ Bedenken wegen zu vieler Anträge hatte er nicht. Er hoffe auf einen gegenseitigen fairen Umgang.

Engen Der Jugendgemeinderat von Engen startet mit einem Team aus bereits bekannten und neuen Vertretern ins Jahr 2021 Das könnte Sie auch interessieren