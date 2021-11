Es gibt Menschen, für die steht Aluminium für mehr als nur Metall. „Wir formen daraus die Zukunft“, formuliert das Singener Aluminiumunternehmen Constellium die eigenen Ansprüche. Und für viele Mitarbeiter ist das die tägliche Losung. Bei Constellium walzen, pressen und bearbeiten über 2300 Beschäftigte Jahr für Jahr Tausende Tonnen Aluminium – rund um die Uhr und das seit Jahrzehnten. Dabei steht auch an den Standorten Singen und Gottmadingen das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda. „Aluminium ist nämlich unendlich recyclebar und schon heute unersetzlich in vielen Branchen“, weiß der Singener Constellium-Geschäftsführer Jochen Chwalisz. Was er auch weiß: Auch für die Zukunft braucht das Unternehmen Mitarbeiter – und davon möglichst viele mit Erfahrung.

Mehr als 1000 Jahre Erfahrung bei Constellium konnten jetzt ausgezeichnet werden: Das Unternehmen feierte seine Jubilarinnen und Jubilare und ehrte verdiente Constellium-Mitarbeiter, die in diesem Jahr 25, 40 oder 50 Jahre Betriebszugehörigkeit aufweisen. „In einem festlichen und sicheren Rahmen wurden die Jubilare in Übereinstimmung mit den Covid-Bestimmungen im Konstanzer Inselhotel begrüßt“, berichtet Constellium-Pressesprecherin Melanie Franzen in einer Mitteilung des Unternehmens.

Geschäftsführer Jochen Chwalisz gratulierte den Jubilaren in seiner Eröffnungsrede und sprach Dank und Anerkennung für die langjährige Verbundenheit zum Unternehmen sowie den hohen Einsatz aus: „Es ist eine außergewöhnliche Leistung, geprägt von Erfahrung, Kompetenz, Treue und Loyalität.“ Gerade in der heutigen Zeit sei solch ein Arbeitsjubiläum keine Selbstverständlichkeit.

Insgesamt konnten 15 Mitarbeiter ihr 25-, 31 Mitarbeiter ihr 40- und zwei Mitarbeiter sogar ihr 50-jähriges Jubiläum bei Constellium feiern – einer davon ist der langjährige Betriebsratsvorsitzende Heinrich Holl. Die bei der Feier anwesenden Jubilarinnen und Jubilare, können laut Jochen Chwalisz gemeinsam auf mehr als 1000 Jahre im Dienst des Unternehmens zurückblicken. „Sie alle haben maßgeblich zum Erfolg der Standorte Singen und Gottmadingen beigetragen – Herzlichen Dank dafür“, dankte er und betonte, dass dies eine Leistung sei, auf die sie alle sehr stolz sein können. Mit ihrer großen Erfahrung und Ihrem Wissen seien sie sehr wertvoll für Constellium und ein Vorbild für die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im Anschluss an die Geschäftsführung sprach Betriebsratsvorsitzender Bernhard Widmann: In seiner Rede habe er alle Anwesenden mit auf eine Zeitreise durch die letzten 50 Jahre genommen, von der Inbetriebnahme der Pressenlinie 8 zur Herstellung von Strangpressprofilen aus Aluminium im Jahr 1970 ebenso erzählt, wie vom Hochregallagers für Aluminium-Bänder im Walzwerk im Jahr 1996 – beides auf dem Betriebsgelände in Singen. Im Jahre 2000 wurde dann der Standort in Gottmadingen eröffnet, der den Automobilmarkt mit Sicherheits- und Strukturkomponenten aus Aluminium beliefert. Anschließend wurde jeder Jubilar im Einzeln gewürdigt und ein Geschenk als Dankeschön übergeben. Schöne Erinnerungen an die ersten Tage bei Constellium und auch den ein oder anderen Lacher rief eine Diashow mit Fotos der Jubilare vom Zeitpunkt ihres Eintritts in das Unternehmen hervor.