„Es ist eine Hommage an die Bienen und ihre Bedeutung für die Natur“, erklärt Nico Winter in einer Pressemitteilung der Sparkasse Hegau-Bodensee zur jetzt erfolgten Ausstellungseröffnung.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum des Bienenzuchtvereins Hohentwiel konnte die Ausstellung in Kooperation mit dem Kunst- und Kulturkreis in der Hauptstelle der Sparkasse Hegau-Bodensee in Singen eröffnet werden. „Interessierte Besucherinnen und Besucher können zu den Öffnungszeiten der Sparkasse bis zum 25. August künstlerisch in die Welt der Insekten eintauchen und sich zum Thema Artenvielfalt informieren“, berichtet Winter für Sparkasse und Bienenzüchter.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, setze sich der Bienenzuchtverein seit nunmehr 100 Jahren für den Schutz und die Erhaltung der Bienen ein. Mit dieser Kunstausstellung wolle der Verein im Rahmen seiner Partnerschaft mit der Sparkasse Hegau-Bodensee auch andere Menschen dazu ermutigen, sich für den Schutz von Insekten einzusetzen und für die Relevanz des Themas zu sensibilisieren, da unser Ökosystem ohne eine vielfältige Arten- und Insektenvielfalt nicht funktioniere.

Herzlich eingeladen sind deshalb nicht nur Kunstliebhaber, sondern auch alle Naturfreunde und weitere Interessierte, die Ausstellung zu besuchen und sich von der Schönheit und Vielfalt der Bienenwelt aus dem künstlerischen Blickwinkel inspirieren zu lassen. Die Ausstellung ist kostenlos und für alle Altersgruppen geeignet.

„Die Sparkasse Hegau-Bodensee freut sich über reges Interesse und viele Besucherinnen und Besucher“, so Winter abschließend.