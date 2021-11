„Früher war an dieser Stelle eine Tankstelle, aber auch jetzt noch treffen sich hier Menschen zum Auftanken, aber im übertragenen Sinn, nämlich um Kraft und Hoffnung für den Alltag zu tanken“, so Viktor Klink. Die Rede ist von der Adventgemeinde Singen, Ortsgemeinde der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Vor 20 Jahren, im Oktober 2001, bezog sie ihre Räumlichkeiten in der Hohenkrähenstraße 18d. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Mitglieder bringen sich ein

Viktor Klink, ehrenamtlicher Gemeindeleiter der örtlichen Adventgemeinde, erinnert sich an die Baustelle. Um den Wunsch nach einem eigenen Gemeindezentrum verwirklichen zu können und die Baukosten so gering wie möglich zu halten, hatten Gemeindemitglieder einen Großteil der Arbeiten in Eigenregie geleistet.

Singen Die Innenstadt leidet unter der Taubenpopulation: Deshalb soll Singen 2022 ein Taubenhaus bekommen Das könnte Sie auch interessieren

3700 Stunden wurden eingebracht, um das zweistöckige Gemeindegebäude mit Gemeindesaal, Küche, Jugend- und Seminarräumen zu errichten.

Rund 50 erwachsene Mitglieder zählt die Adventgemeinde Singen, zudem zahlreiche Kinder- und Jugendliche. Mehr als zehn Nationen sind laut Pressemitteilung vertreten.

Zur Adventgemeinde Die Adventgemeinde Singen gehört zur protestantischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten mit knapp 22 Millionen getauften Mitgliedern in mehr als 200 Ländern. In Deutschland, wo die Siebenten-Tags-Adventisten dem Arbeitskreis Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) und auch der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (EVF) zugehörig sind, wurde die erste Gemeinde im Jahre 1875 gegründet. Die Siebenten-Tags-Adventisten unterhalten weltweit soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenheime oder auch den Katastrophen- und Entwicklungshilfsdienst ADRA, Schulen und Medienzentren.

Die Corona-Pandemie habe die Gemeinde gut gemeistert. „Wir respektieren jeden Einzelnen in seinen Sorgen und Ängsten, haben auch Kontakt gehalten zu jenen, die in der Pandemie nicht unsere Gottesdienste vor Ort besuchen konnten oder wollten.“

Gottesdienste in Corona-Zeiten

Man halte sich an die Hygiene-Auflagen. Gottesdienste wegen Corona ganz ausfallen zu lassen, das kam für die Adventgemeinde aber nicht infrage. Im Gegenteil: „Gerade in Corona-Zeiten wollen wir Sinn und Orientierung vermitteln und unsere christliche Hoffnung zum Ausdruck bringen“, so Klink.

Singen Hier kann ab jetzt geskatet werden: Neue Skateanlage ist Überlingen am Ried ist eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Die für alle offenstehenden Gottesdienste der Adventisten finden samstags von 9:30 bis 12 Uhr statt.

Neben Gesang, Gebet und Erfahrungsaustausch sind interaktive Bibelgespräche für alle Alterststufen und im zweiten Teil des Gottesdienstes die Predigt wesentliche Bestandteile.

Paketaktion für Osteuropa

Aktuell läuft laut Adventgemeinde die jährliche Paketaktion „Kinder helfen Kindern“. Es werden Pakete für bedürftige Waisenkinder in Osteuropa gepackt und pünktlich zu Weihnachten verteilt.