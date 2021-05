Mit einer neuen Idee wollen die Johanniter in Singen gegen die Vereinsamung helfen. „Kaffeeklatsch? Spazieren gehen? Wir schenken Ihnen Zeit“, so haben die Johanniter das Angebot überschrieben. „Wir möchten etwas Freude in den Alltag bringen. Eine unserer Mitarbeiterinnen kommt zu Besuch“, erläutert Dienststellenleiter Erich Scheu die Idee. Die Mitarbeiterin könne ein Stück Kuchen mitbringen. Es seien aber auch gemeinsame Spaziergänge, Spiele, Backen oder Basteln möglich.

„Die Zeit vergeht wie im Flug“, würden die Klienten häufig danach sagen, erläutert Betreuungsassistentin Maria Wahl. „Wir bieten die ganze Bandbreite: Gespräche, Gedächtnistraining, Knobeln oder auch Bewegungsübungen.“ Pfarrerin Ursula Habicht betont: „Wir wollen unser Gegenüber individuell wahrnehmen.“ Dies sei gerade in der Einzelbetreuung eine Stärke gegenüber Gruppenangeboten. Wenn jemand in einer Landwirtschaft aufgewachsen sei, könne man mit ihm etwa über Ackerbau und Viehzucht sprechen.

Viele derjenigen, die besucht werden, besuchen sonst eine Betreuungsgruppe der Johanniter, die derzeit allerdings wegen der Pandemie keine Begegnungen anbieten könne. Betreuungsassistentin Sabine Hierholzer fasst zusammen: „Viele vermissen die Gruppe, in der sie zwanglos miteinander reden konnten.“ Doch auch in der Einzelbetreuung solle die Kommunikation nicht zu kurz kommen. Man könne sogar noch viel besser auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen.

Maßnahmen zum Schutz vor einer Infektion

Das Angebot sei aber nicht auf die Teilnehmer der bestehenden Johanniter-Betreuungsgruppen beschränkt. Gerne dürften auch weitere Menschen den Kaffeeklatsch in Anspruch nehmen. Elisabeth Schuler, Lehrerin für Pflegeberufe, betont: „Alle Betreuenden sind bereits zweimal geimpft. Und darüber hinaus werden wir alle regelmäßig auf Corona getestet.“ Auch die geltenden Regeln würden beim Einzelbesuch beachtet werden.

Das Angebot: Einzelbetreuung zuhause oder alternativ telefonische Betreuung. Telefon: (07731) 998 30. Kosten: 34,24 Euro pro Stunde. Fahrtkostenpauschale 4,35 Euro. Zur Finanzierung kann der Entlastungsbeitrag der Pflegeversicherung von aktuell 125 Euro pro Monat verwendet werden.