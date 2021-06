Singen vor 1 Stunde

Jetzt steht das „Bullenkloster“ zum Verkauf

Die Immobilie in der Singener Südstadt geriet mit einer Massenschlägerei im Mai in die Schlagzeilen. Zwei Familien aus dem Mehrfamilienhaus gingen aufeinander los. Eigentümer will das Gebäude aber aus finanziellen Gründen für 5,95 Millionen Euro verkaufen.