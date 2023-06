Den Apothekern reißt die Hutschnur: Lieferengpässe bei Medikamenten, zu viel Bürokratie im Alltag, oder keine angemessene Vergütung – die Liste der Mängel und Wünsche ist lang. Aus diesem Grund findet am kommenden Mittwoch, 14. Juni, von 11 bis 13 Uhr ein Protesttag vor der Singener Apotheke Sauter in der Fußgängerzone statt, an dem sämtliche Apotheken aus der Region teilnehmen werden. Was genau gefordert wird, schildern die Apothekenangestellten aus Singen Madeline Rimmele, Christine Tanzer und Janina Windler.

So sei die Arbeit in der Apotheke herausfordernd und immer häufiger sehr zeitaufwändig. „Die derzeit vorherrschenden Lieferengpässe erfordern oft ein hohes Maß an Mehrarbeit, um die Patienten angemessen mit Arzneimitteln versorgen zu können“, sagt Madeline Rimmele. „Wir fordern eine Entbürokratisierung und eine Erleichterung in der Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln“, so Rimmele.

Denn hier läge ein großes Problem vor, wie Janine Windler erklärt: „Bei der Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln stehen sogenannte Rabattverträge mit den Krankenkassen massiv im Weg.“ Ein Rabattvertrag ist ein Vertrag zwischen einer Krankenkasse und einem bestimmten Hersteller eines Arzneimittels. „Arzneimittel dieser Hersteller müssen bevorzugt an den Patienten abgegeben werden, andernfalls drohen der Apotheke sogenannte Retaxationen. Das heißt, der Apotheke werden die Kosten des Arzneimittels, für das sie in Vorleistung gegangen ist, nicht erstattet“, sagt Windler.

Apothekenhonorar wurde seit 2004 nicht mehr erhöht

Natürliche gehe es aber auch um die Erhöhung des Apothekenhonorars, das zuletzt 2004 angepasst wurde – um 25 Cent. Laut dem Landesapothekerverband Baden-Württemberg gehe es auch um die Erhöhung des sogenannten Fixums, das zum Ausgleich der fixen Betriebskosten einer Apotheke eingeführt wurde. Die liegen derzeit bei 8,35 Euro pro Arzneimittel und müssten auf mindestens 12 Euro angehoben werden, sagt der LAV Baden-Württemberg. Denn wie die drei Apothekenangestellten deutlich machen, entspreche der Betrag nicht der tatsächlich ausgezahlten Summe, die die Apotheke erhalte.

Madeline Rimmele rechnet vor: „Von den 8,35 Euro werden 2 Euro Abschlag an die Krankenkasse entrichtet. Somit bleiben noch 6,35 Euro pro Arzneimittelpackung übrig. Von diesem Betrag werden außerdem die Betriebskosten, Personalkosten und weitere Kosten abgezogen.“ Mit steigenden Preisen für Energie und zusätzlicher Inflation reiche dieser Betrag nicht mehr aus, die Ausgaben zu decken. Die Apotheken seien von Preiserhöhungen und Inflation vollständig abgekoppelt, sagt Rimmele. Es gebe aber noch viele weitere Gründe, die die Apotheken und die Angestellten auf die Straße bringe. Die sollen am 14. Juni der breiten Öffentlichkeit dargeboten werden.

Was sich die Apotheken von dem Protesttag erhoffen

„Wir wünschen uns, dass die Menschen wahrnehmen, welche Probleme es in unserer Branche gibt“, sagt Christine Tanzer. „Denn dass es beispielsweise Medikamentenmangel gibt, betrifft vor allem die Bevölkerung. Kurzum: Es betrifft jeden“, sagt Tanzer.