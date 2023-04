Die nächste Premiere steht im Färbe-Kneipentheater am Freitag, 14. April, mit der Inszenierung des Stücks „Falsche Schlange“ des Erfolgsautors Alan Ayckbourn an. „Nachdem mit den Autoren Gerd Zahner und Johannes Stürner, dem Regisseur Klaus Hemmerle, den Schauspielern Ralf Beckord, Elmar F. Kühling und Fionn Stacey, sowie dem Moderator Siegmund Kopitzki und nicht zuletzt dem Bühnenbildner und Hausherrn Harald F. Müller die geballte Manneskraft der Färbe im Atelier Stratozero bei der Uraufführung von ‚Mosers Schweigen“ aufgeboten war, geben sich beim nächsten Stück die Damen des Färbe-Ensembles die Ehre“, kündigt Intendantin Cornelia Hentschel, die auch Regie führt, in der Mitteilung zur Premiere an. Hentschel berichtet, dass die Uraufführung von „Mosers Schweigen“ ein Erfolg war: „Alle fünf Vorstellungen waren ausverkauft.“ Zahlreiche Zuschauer hätten die Hoffnung geäußert, das Stück noch einmal zu sehen. „Selbstverständlich ist dies auch unser Wunsch“, so Hentschel.

Im nun vor der Premiere stehenden Psychothriller gönne der vielfach ausgezeichnete Alan Ayckbourn dem Zuschauer nicht einen Moment der Entspannung in diesem Katz-und-Maus-Spiel um Familiengeheimnisse, alte Geister und viel Geld. Die Eine – Schauspielerin Dina Roos als Alice Moody – verlangt viel Geld, um nicht zu verraten, dass die andere – Alex Born als Miriam – ihren Vater umgebracht hat. Letztere verfügt allerdings über kein Geld, denn der Vater hat den gesamten Besitz Schwester Annabel – Bianca Wächter – vererbt. Kaum setzt Annabel einen Fuß durch das Gartentor, wird sie schon von ihrer Schwester abgefangen. „Nichts ist, wie es scheint in diesem vielschichtigen Charakterstück“, verrät Hentschel in der Ankündigung.

Weitere Vorstellungen finden bis Ende Mai am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag um 20.30 Uhr statt. Am 23. April gibt es eine Matinée-Vorstellung um 11 Uhr. Karten können telefonisch von Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr reserviert werden: 07731 64646, sowie über die Internetseite www.die-faerbe.de oder per Mail an diefaerbe@t-online.de.