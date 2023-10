Joachim Strate aus Radolfzell hat ein bewegtes Berufsleben hinter sich. Und wenn es nach ihm geht, würde er gerne weiter beruflich aktiv bleiben: „Den ganzen Tag auf der Bank sitzen und die Schwäne füttern, das ist mir zu langweilig“, sagt er, der im nächsten Jahr 70 Jahre alt wird. 2009 sei er bei seinem bisherigen Arbeitgeber, einer amerikanischen Werbeagentur, in Ruhestand gegangen. Mit 55 Jahren. Das sei in dem Unternehmen so üblich gewesen. Samt Familie sei er dann von Düsseldorf an den Bodensee gezogen, Radolfzell habe er schon aus seiner Kindheit gekannt.

Für Strate folgte der Schritt in die Selbstständigkeit. Außerdem ist er ehrenamtlich engagiert, war Pressesprecher der Radolfzeller Feuerwehr und ist Jugendpate des Jugendamtes sowie Schatzmeister beim Radolfzeller Kunstverein. Und aus der Phase seiner Selbstständigkeit kennt er Oliver Schubotz. Der ist zusammen mit Michael Käßberger Gründer des Start-Ups Sentaris mit Sitz in Singen. Die Geschäftsidee der beiden ist simpel: Sie wollen Ruheständler, die gerne weiter arbeiten würden, mit Unternehmern zusammenbringen, die Personal suchen. Hauptsächlich geht es dabei darum, Fachwissen in den Betrieben zu halten, das wird im Gespräch mit den beiden Gründern deutlich.

Und diese Idee findet auch Joachim Strate gut: „Wenn es ein passendes Projekt für mich gibt, werde ich das sicher gerne machen.“ Als persönlicher Bekannter eines der Gründer sei er praktisch von selbst in der Gruppe der möglichen Fachkräfte gewesen, die das Unternehmen aktivieren könne, sagt Strate. Warum hat er noch nicht genug von Arbeit? „Ich bin aktiv und möchte das auch gerne noch länger bleiben.“

Die Zahlen Wie viele Menschen könnten daran interessiert sein, auch im Ruhestand noch weiter zu arbeiten? Im Landkreis Konstanz zählte das Statistische Landesamt im vergangenen Jahr 63.097 Personen, die 65 Jahre oder älter waren. Für das Bundesgebiet zählte das Statistische Bundesamt im vergangenen Jahr etwa 18,75 Millionen Menschen im Alter von 60 bis 80 Jahren – immerhin mehr als ein Fünftel der deutschen Bevölkerung. Nimmt man auch die Über-80-Jährigen hinzu, kommen noch einmal etwa 6,1 Millionen Menschen hinzu. Die Altersgruppe, die möglicherweise angesprochen wird, ist also ziemlich groß. Und die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg hat noch eine Zahl parat. Im Landkreis Konstanz hätten zum Stand vom 31. März dieses Jahres 4576 Personen einen Minijob ausgeübt, wie Pressesprecherin Eva Schmidt mitteilt. Wobei aus dieser Zahl nicht hervorgeht, ob das aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus geschieht oder für die Sinnstiftung im Ruhestand.

Dabei geht es allerdings nicht um eine Vollzeitarbeit, wie Schubotz und Käßberger in ihrem Büro im Singener Industriegebiet erzählen – und vielen Ruheständlern, mit denen sie im Kontakt sind, gehe es auch nicht hauptsächlich ums Geldverdienen. Die eigene Erfahrung weitergeben und dafür eine gewisse Wertschätzung genießen, das sei ein Hauptmotiv bei den Ruheständlern, sagt Schubotz. Und Käßberger ergänzt, dass auch der soziale Kontakt am Arbeitsplatz eine Motivation sei.

Eher Wissenstransfer als Arbeitskraft

Und die Unternehmer, die an ihrem Angebot interessiert sind, würden Menschen suchen, die sie beispielsweise beim Papierkram entlasten, regelmäßig Baustellen besuchen oder Schulungen machen, sagt Käßberger. Ein großes Feld für das Geschäftsmodell sieht Schubotz auch bei Frauen, die nach einer Familienphase in den Beruf zurückkehren wollen, für die ein Ruheständler als Mentor tätig werden kann.

Ruheständler hätten dabei den Vorteil, nicht direkt ins Tagesgeschäft eingebunden zu sein. Dadurch können sie freier agieren, sagt Schubotz. Und Käßberger schätzt, dass sie von den aktiven Arbeitnehmern auch weniger als Konkurrenz wahrgenommen werden. Offen ist das Modell von Sentaris für alle Bereiche und alle Branchen.

Ein Unternehmen, das daran interessiert ist, ist die Eisengießerei Fondium. Deren Chef Matthias Blumentrath sagt, dass sein Unternehmen schon mit einer anderen Firma von Schubotz zusammenarbeite. Grundsätzlich habe man auch an der Vermittlung von Ruheständlern Interesse, praktische Erfahrung gebe es aber noch nicht: „Das läuft gerade erst an.“ Etwa ein Jahr nach der Gründung soll Sentaris nun richtig starten.

Auch für Wirtschaftsorganisationen sind Ruheständler ein Thema

Das Thema sieht man auch bei Wirtschaftsorganisationen. So schreibt Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz, wenn ein Handwerker 40 Jahre körperlich hart gearbeitet hat, sei der Ruhestand wohlverdient. „Auf der anderen Seite ist der Job für viele Handwerker auch eine Berufung“, so Hiltner in seiner Stellungnahme weiter. Viele von ihnen würden ihr Fachwissen gerne weitergeben. Daher gelte: „Grundsätzlich sind Handwerker im Ruhestand wertvolle Fachkräfte, die mit ihrem Expertenwissen in Betrieben und auf Baustellen gefragt sind.“

Karin Marxer, Leiterin der Bildungsakademie Singen der Handwerkskammer, sagt: „Wir setzen in der Bildungsakademie auch Fachkräfte ein, die bereits im Ruhestand sind.“ Durch ihr langes Berufsleben hätten diese viel Fachwissen weiterzugeben, was bei Schülerinnen und Schülern sehr gut ankomme. Auch frühere Betriebsinhaber würden über den eigenen Ruhestand hinaus bei der Einarbeitung des neuen Inhabers helfen, schreibt Pressesprecherin Julia Kipping.

Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee sieht man das Thema ähnlich: „Neben hohen Energiekosten und der überbordenden Bürokratie gehört die Fachkräfteproblematik zu den größten Sorgen der Unternehmen“, schreibt Alexander Graf, Geschäftsführer für den Bereich Standortpolitik, in einer Stellungnahme. Ruheständler mit ihrem großen Fachwissen seien auch für hiesige Unternehmen begehrte Arbeitskräfte. Wahrscheinlich würden sich Unternehmen einiges einfallen lassen, um Ruheständler länger aktiv zu halten. Und auch einige Dozierende und Prüfer der IHK seien bereits im Ruhestand.

Für die Agentur für Arbeit ist das Kerngeschäft die Arbeit mit Menschen bis zur Regelaltersgrenze. Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, schreibt zum Thema Ruheständler: „Wenn es um das Thema Arbeits- und Fachkräftesicherung geht, ist es geboten, das gesamte Erwerbspersonenpotenzial in den Blick zu nehmen. Dazu gehören auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“

Von speziellen Initiativen berichten aber weder die IHK noch die Handwerkskammer. An dieser Stelle möchten Schubotz und Käßberger ansetzen und ihre Dienstleistung bundesweit und systematisch anbieten – unterstützt von einem Computersystem, das automatisch abgleicht, ob eine Aufgabenbeschreibung zu einem Ruheständler passt. Damit man im Ruhestand mehr tun kann als Schwäne zu füttern.