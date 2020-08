Die Zeiten, in denen Katharina Wagner kaum die Treppe zu ihrer Wohnung hoch gekommen ist, sind vorbei. Die 75-Jährige wohnt seit Jahrzehnten in einer Eigentumswohnung in der Hohenkrähenstraße in Singen, hatte zuletzt aber immer stärkere gesundheitliche Einschränkungen. Ein schmales Hilfsmittel ermöglicht ihr nun nach eigener Aussage wieder mehr Selbstständigkeit: Siegfried Schmid vom Institut für Treppensicherheit in Gottmadingen hat ihr einen Handlauf montiert. Nachdem die Eigentümerversammlung wegen des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste, wollte Katharina Wagner nicht länger warten. „Jetzt geht das Treppensteigen wunderbar und ich kann mich beidseitig abstützen“, erklärt sie.

Nachbarn finden Handlauf gut – auch wenn die Abstimmung noch aussteht

Die Reaktion ihrer Nachbarn und der anderen Eigentümer fürchtet sie nicht: „Mit einigen Nachbarn habe ich schon gesprochen, sie sind sehr zufrieden damit und haben gefragt, warum der Handlauf nur bis zur ersten Etage angebracht ist.“

Katharina Wagner mit Ehemann Josef vor der Haustüre zu ihrer Wohnung in Singen. | Bild: Arndt, Isabelle

Der Handlauf hat eine Vorgeschichte: Katharina Wagner bemüht sich nach eigenen Angaben schon lange um die Entlastung im Treppenhaus. Die Hegau-Baugenossenschaft, die als Hausverwaltung das Gebäude betreut, konnte nach eigenen Angaben einer Montage aber nicht zustimmen, weil das im Ermessen der Eigentümer liege und es noch keine Versammlung samt Abstimmung über den Handlauf geben konnte. Das Institut für Treppensicherheit versuchte, zu vermitteln. Die wirtschaftlichen Interessen, die dem Vorsitzenden unterstellt wurden, kann Katharina Wagner nicht nachvollziehen: Siegfried Schmid habe ihr sogar einen Handlauf in den Keller montiert, ohne das in Rechnung zu stellen.

Den Handlauf zur Wohnung hat sie nun bei ihrer Pflegekasse eingereicht. Die nachträgliche Genehmigung ihrer Eigentümer-Kollegen will sie sich bei der nächsten Versammlung einholen. Und bis dahin noch viele weitere Spaziergänge unternehmen.