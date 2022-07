Roland Frank ist zufrieden. „Der Aufbau für das Burgfest in Singen ist im vollem Gange. Seit Juli befinden wir uns in der heißen Phase“, sagt der Geschäftsführer von Kultur und Tagung in Singen (KTS), die für das Burgfest verantwortlich ist.

Er freue sich, dass das Burgfest nach mehreren Absagen endlich wieder stattfinden könne: „Wir sind guter Dinge und bisher scheint auch das Wetter mitzuspielen.“ Seit Juni laufen die vorbereitenden Maßnahmen für das Burgfest. Dazu gehöre etwa die Verstärkung der unten Brücke durch dicke Holzbalken.

Transportwege stellen Hindernisse dar

So groß die Freude über die Rückkehr des Bugfestes am Sonntag, 17. Juli, auch ist, es gibt auch einen Wermutstropfen. Die Spielstätten werden sich beim Burgfest auf die untere Festung reduzieren. Die obere Festung wird zwar für Besucher frei zugänglich sein, doch es findet dort kein Programm statt. „Da sich neue Herausforderungen bezüglich der Transportwege auf die obere Festung des Hohentwiels ergeben haben, mussten wir das Programm umstellen“, schilderte Oberbürgermeister Bernd Häusler jüngst.

Dui do on de Sell muss krank passen

Deshalb müssen Besucher des diesjährigen Burgfestes beachten: Die obere Festung sei laut Roland Frank zwar zugänglich, aber es gebe dort weder Programm, noch Bewirtung und auch keine sanitären Anlagen. Und noch was ändert sich in diesem Jahr: Die Besucherzahl wird zum ersten mal auf 3.500 Menschen, die sich zeitgleich auf dem Burgfest befinden, limitiert.

„Die Umplanung vor einigen Wochen war eine echte Herausforderung, aber seitdem läuft es alles reibungslos“, betont Roland Frank. Lediglich der Auftritt von Dui do on de Sell hätte krankheitsbedingt abgesagt werden müssen.

Singen Nach dem erneuten Felssturz auf dem Hohentwiel: Geologen geben Singens Hausberg wieder frei Das könnte Sie auch interessieren

Das Burgfest lädt am Sonntag, 17. Juli, von 10 bis 21 Uhr zu einem Besuch auf dem Hohentwiel ein. Die Eröffnung ist für 10.15 Uhr vorgesehen. Tickets für Erwachsene kosten im Vorverkauf sieben Euro, am Veranstaltungstag neun Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben in Begleitung freien Eintritt.

Tickets im Vorverkauf gibt es gibt es bei der Tourist Information Singen und in der Stadthalle, Telefon (0 77 31) 85 26 2 und 85 50 4 sowie im Internet. Für die Besucher ist ab 8.30 Uhr wieder ein kostenloser Bustransfer auf den Berg eingerichtet.