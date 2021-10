Die Stadt Singen macht bei den Tunern weiter ernst: Die Allgemeinverfügung, die jedwede Treffen der Autotuning-Szene und Autoposer-Szene im gesamten Stadtgebiet auf öffentlichen und privaten Flächen verbietet, wird verlängert. Das heißt: Tunertreffen sind weiterhin im Zeitraum von 1. November bis 31. Dezember, jeweils in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis zum darauffolgenden Montag um 2 Uhr, untersagt.

Kreis Konstanz Nach Platzverweis: Autoposer verlagern ihr Benefiz-Treffen von Engen nach Stockach Das könnte Sie auch interessieren

Dass es in der jüngsten Vergangenheit nicht mehr zu geballten Treffen der Tuner- und Poserszene in Singen gekommen sei, hängt für Oberbürgermeister Bernd Häusler mit den von der Stadtverwaltung ergriffenen Maßnahmen zusammen: „Diese haben zu einer deutlichen Reduzierung von Ansammlungen der Tuner-Szene bei uns im Stadtgebiet geführt“, sagte er jüngst. Damals ging er noch davon aus, dass die Allgemeinverfügung nicht mehr verlängert und zum 31. Oktober auslaufen werde.

Mehr als fünf Fahrzeuge gelten als Treffen

Wie die Stadtverwaltung Singen jetzt in einer Pressemitteilung erklärt, sei die Verlängerung der Allgemeinverfügung nötig geworden, da Stadt und Polizei die Erkenntnis gewonnen hätten, dass nach Ablauf der Frist am 31. Oktober ein großes Treffen der Tuningszene – insbesondere mit vielen Teilnehmern aus der Schweiz – in Singen geplant sei. „Daher hat die Stadt nun die Allgemeinverfügung bis Ende des Jahres 2021 verlängert. Zur Autotuning- und Poser-Szene gehören Fahrzeugführer, deren Fahrzeuge gegenüber der Serienproduktion an Karosserie, Fahrwerk, Motorleistung, Auspuff oder Bereifung technisch verändert wurden“, heißt es darin. Als Treffen gilt jede Ansammlung von mehr als fünf Fahrzeugen dieser Art.

Region Den ganzen Juni über hielten Autoposer die Region auf Trab: Die Ereignisse im Rückblick Das könnte Sie auch interessieren

Was passiert bei einem Verstoß? Laut Stadtverwaltung drohe dann ein Bußgeld von 150 Euro. „Sollte die Person danach nicht innerhalb von 20 Minuten der Verfügung Folge leisten und damit das Treffen beenden, wird das Fahrzeug abgeschleppt und anschließend beschlagnahmt. Und dazu kommt ein Bußgeld von 350 Euro zuzüglich der Kosten für die Fahrzeugaufbewahrung“, teilt die Pressestelle mit.