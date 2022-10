von Sandra Baindl

Religiöse Fundamentalisten auf der einen Seite, reihenweise Kirchenaustritte auf der anderen. Was bedeutet dies für die größte Weltreligion? Dieser spannenden Frage geht Autor Michael Blume in seinem neuesten Werk „Rückzug oder Kreuzzug?“ nach. Hinter diesem Titel verbirgt sich der dritte und letzte Band einer Trilogie des Religions- und Politikwissenschaftlers zu den Weltreligionen.

Auf Einladung des Bildungszentrums Singen und Mosbach stellte er nun in einem Online-Vortrag sein Buch vor. Für den Bestseller-Autor steht fest: Die christlichen Kirchen müssten sich darauf einstellen, dass Menschen aufgrund unterschiedlicher Medienerfahrungen auch unterschiedliche Bedürfnisse hätten. Die Vielfalt des Angebotes sei entscheidend. „Jesus hätte auch einen Podcast gehabt“, ist er sich sicher. Jedoch habe in einer aufgeregten, digitalisierten, dauerempörten Zeit das Christentum seine Zukunft nicht in riesigen Kirchen mit Massen. Die Christen der Zukunft erkenne man daran, wie sie mit Zeit umgingen. Es seien Menschen, die sich Zeit für die Familie, das Ehrenamt und den Gottesdienst nähmen.

Rationale Argumente ziehen nicht immer

Im Umgang mit Fundamentalisten empfahl Blume, nicht konfrontativ zu handeln, sondern Fragen aufzuwerfen. Mit rationalen Argumenten käme man dort nicht weiter. Der Autor schließt sein Buch hoffnungsvoll. Ob Irak, Afghanistan oder aktuell auch Russland, weltweit seien immer mehr Fluchtbewegungen festzustellen. Diese Zuwanderung führe dazu, dass es in den Zufluchtsorten nicht mehr die eine religiöse Mehrheit geben werde. Es gäbe ein Netzwerk aus religiösen Minderheiten und einer Mehrheit, die nicht mehr religiös sei. In dieser Form habe es das Zusammenleben der Religionen in Deutschland noch nicht gegeben. Dabei hätten Religionen eine Chance, wenn sie sich aufeinander einließen und in den Dialog miteinander träten. Als Beauftragtem gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg liegt ihm dabei der Austausch zwischen Christen und Juden besonders am Herzen. Für sein Engagement verlieh die Stadt Stuttgart Blume kürzlich die Otto-Hahn-Auszeichnung für besondere Verdienste um den christlich-jüdischen Dialog.