Die Vertreter der Singener Sozialrunde sind sich einig: Der Vorsitzende Christian Grams, Silvia Fleiner vom Fachbereich Sozialleistungen der Stadt, die Caritasvertreter Wolfgang Heintschel und Brigitte Ossege-Eckert, Agnes Hügle und Regina Brütsch von der Arbeiterwohlfahrt in Singen sowie Udo Engelhardt als Vertreter der Tafeln und des Vereins Kinderchancen wissen, dass immer mehr Menschen in Deutschland von Armut betroffen sind. Davon sei auch die Stadt Singen und der Hegau nicht verschont. Sie rufen im Rahmen der Landesarmutswoche gemeinsam zu einem Aktionstag auf. Dabei soll der Frage auf den Grund gegangen werden, wie sich Armut auf das Leben der Betroffenen auswirkt.

Die Aufgaben der Sozialrunde Die Singener Sozialrunde wurde gegründet, um Informationen und Aktionen zu bündeln. Man habe festgestellt, dass die einzelnen Verbände ähnliche Ziele verfolgten, erklärt Udo Engelhardt. Durch einen unbürokratischen Austausch könne man Doppelstrukturen vermeiden und gezielter vorgehen. Dabei gehe es vor allem um das Thema Prävention. (sk)

Um die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren, veranstaltet die Singener Sozialrunde unter dem Motto „mehr Respekt – weniger wegschauen“ im Rahmen der Landesarmutswoche der Liga der freien Wohlfahrtspflege am Samstag, 14. Oktober, von 11 bis 13 Uhr einen Aktionstag auf dem Heinrich-Weber-Platz. Die Sozialrunde hat sich vergangenes Jahr aus dem ehemaligen Arbeitskreis der Liga der freien Wohlfahrtspflege neu gegründet.

Initiative will Betroffenen eine Stimme geben

Ziel der Singener Sozialrunde mit Mitgliedern verschiedener sozialer Einrichtungen in Zusammenarbeit mit Diakonie und Stadtverwaltung sei es, die Situation Betroffener zu verbessern, erklärte der Vorsitzende Christian Grams. Regina Brütsch von der Arbeiterwohlfahrt macht deutlich, dass nicht nur Sozialhilfeempfänger betroffen sind, sondern auch Menschen mit geringem Einkommen: „Armut bringt Stigmatisierung und Ausgrenzung mit sich, wir möchten durch Stellvertreter den Schwachen in der Gesellschaft eine Stimme geben und aufzeigen, wie sie leben und ihre Situation bewältigen“, sagt sie.

Über 20 Prozent der Singener von Armut betroffen

Udo Engelhardt engagiert sich für die Singener Tafel und den verein Kinderchancen. Er bezeichnet die Zahl der Betroffenen in Singen als erschreckend: „In der Kernstadt leben geschätzt 20 Prozent der Menschen von Bürgergeld, bezieht man den Niedriglohnsektor mit ein, wären es sogar 25 Prozent.“ Dies seien rund doppelt so viele wie im Rest des Landkreises. Doch das käme nicht an die Öffentlichkeit, denn die Menschen würden meist versuchen, ihr Bild nach außen aufrecht zu erhalten. „Armut ist mit Scham behaftet, aus Angst, sich bloßzustellen, reden sie nicht darüber“, so Engelhardt.

Die Kooperation mit der Stadt, die verschiedene soziale Leistungen anbietet, funktioniere sehr gut, sind sich die Vertreter und Vertreterinnen der Sozialrunde einig. Gemeinsam sei schon viel bewirkt worden. „Um noch mehr zu bewegen, brauchen wir Verständnis und Rückenstärkung aus der Bevölkerung“, appelliert Wolfgang Heintschel vom Caritasverband Singen-Hegau. Mit Info- und Aktionsständen sind auch verschiedene Verbände beteiligt, für Bewirtung wird die Singener Tafel sorgen.