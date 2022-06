Es war das Bild „Glowing Fall“ des amerikanischen Künstlers Mark Tobey (1890-1976), dessen Werk und Leben den Schriftsteller Arnold Stadler seit seiner Studentenzeit beschäftigt. Gut vier Jahrzehnte später begab er sich auf Spurensuche. Stadler reiste von Tobeys Geburtsort weiter zum Mississippi und widmete ihm sein neues Buch „Mein Leben mit Mark. Unterwegs in der Welt des Mark Tobey“. Es ist eine Hommage an den Maler und war Anlass für eine Ausstellung im Kunstmuseum, die mit einer Lesung ihren Abschluss fand.

„Der Ort hieß Trempealeau, und das Wasser war der Mississippi. Es war alles wie bei Mark. Wer war Mark?“, fragt Stadler in einer Anfangspassage. In seinem Buch führt er nicht nur in Tobeys Werk ein, sondern spürt ihm nach. Denn ohne ihn zu kennen, habe er sich damals augenblicklich in das Bild „Glowing Fall“ verliebt. „Jede Liebe beginnt mit einem Blick“, so Stadler, „das Schöne muss nicht verstanden werden. Es wird geliebt“. Ein Licht habe ihn angestrahlt und er habe Feuer gefangen.

„Marks Reise ging nach innen“

Stadler geht davon aus, dass viele Bilder Tobeys am Mississippi entstanden. Er habe das Licht gesehen und zum ersten Mal Tobeys „waves“, die Wellen. Und wie es der Künstler ausdrückte: „We are all waves of the same sea“ (Wir sind alle Wellen desselben Meeres). Tobey habe die Vielfalt zum Vorschein bringen wollen und sei zeitlebens ein Entwickler der Welt in Bildern gewesen. Für Stadler gehört Tobeys Werk in den Bereich des Geheimnisses: „Marks Reise ging nach innen. Wir sind alle miteinander verbunden.“

„Der Mensch, auch wenn er nicht im Portrait erscheint, ist in Mark Tobeys Bildwerk die Seele des Ganzen“, sollte das für Stadler der Maßstab sein, gerade in der Kunst und in der Liebe. Als Schriftsteller habe er versucht, etwas vom Glänzen und Leuchten dieser Linien, die nirgendwohin führten, wenn nicht ins Zentrum, satzweise weiterzugeben. Nachzulesen sind sie in Stadlers Buch, das im Carl Hanser Verlag erschien und im Buchhandel erhältlich ist.