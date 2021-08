von Nicola Westphal singen.redaktion@suedkurier.de

Hanna, die knubbelige und leicht verrückte Wäscherin mit den strubbeligen Haaren und der roten Clownsnase, mag ihren Tag nicht mehr mit schmutziger Wäsche verbringen. Sie liest in einem Buch weiblicher Heldinnen. Fasziniert von ihrem Vorbild Jeanne d‘Arc, träumt sie davon, selbst eine Heldin zu sein und verwandelt ihre Waschküche kurzerhand in ein Schlachtfeld. Die Schauspielerin Gardi Hutter war mit ihrem clownesken Ein-Personen-Stück „Die tapfere Hanna“ zu Gast auf der Gems-Theaterbühne.

Die tapfere Hanna wird in der Waschküche in ihren Tagträumen zur Heiligen Johanna und vollbringt Heldentaten: Gardi Hutter bei ihrem Auftritt in der Gems. | Bild: Nicola Westphal

Hanna nimmt ihr Publikum mit auf eine historische Reise in das 14. Jahrhundert, pendelt während der 70-minütigen Vorstellung zwischen der realen Welt und ihren Tagträumen. Gerade eben kämpft sie noch als Wäscherin tollpatschig mit der Widerspenstigkeit der hölzernen Wäscheklammern, im nächsten Moment führt sie tapfer Schlachten gegen ihre Hirngespinste, wird zum weiblichen Pendent eines Don Quijote.

Im Kampf für Ruhm und Ehre

Die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit werden fließend. Der Waschzuber wird zum Kriegsschiff, der Wäschehaufen zum Schlachtross, auf dem sie heroisch kämpft, dann wieder zu einem majestätischen Thron. Der Kopf des Feindes ist eine Zinkwanne, auf die Hanna zwei Augen malt.

Gaby Bauer, Veranstaltungsmanagerin der Gems, sagt: „Ich habe das Stück nun schon bestimmt fünf Mal gesehen und entdecke jedes Mal etwas Neues.“ Während die historische Jeanne d‘Arc auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, stirbt die tapfere Hanna im Kampf.

Die tapfere Hanna in ihrem Element. | Bild: Nicola Westphal

Die historische Figur konnte kaum ahnen, dass sie später als nationaler Mythos gefeiert werden würde – die tapfere Hanna kämpft in ihren Träumen jedoch um genau das, um Ruhm, Ehre und Anerkennung. Sie zeigt sich kämpferisch, agiert oft kindlich, trotzig, zornig, vorwitzig, auch schadenfroh. Dann wiederum erlebt man sie poetisch, berührend. Wie es sich für eine Clownerie gehört, liegen Komik und Tragik oft nah beieinander.

Das Publikum liebt seine Hanna

Das Publikum liebt Hanna, verzeiht ihr alles. Auch als sie an den Bühnenrand tritt, ins Publikum schaut und sich über einzelne Lacher lustig macht, sie tonal und mimisch übertrieben imitiert. Pino Fröhlich sitzt im Publikum, der Junge ist mit seiner Mutter in die Gems gekommen. Er sagt begeistert: „Es ist toll, wie sie die Geschichte umgesetzt hat. Ich glaube, ich habe noch nie so gelacht.“

Manfred Neufeld ist mit seinen Bekannten zur Vorstellung gekommen. Er schüttelt ungläubig den Kopf und sagt: „Auf solche Ideen muss man erst einmal kommen, das ist wirklich großartig!“ Ja, die tapfere Hanna provoziert, ist mutig und ebenso liebenswert.