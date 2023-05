Die Einflüsse sind mannigfaltig: Seien es die Banda-Orchester Süditaliens, die von Zirkus und Theater inspirierten Projekte des französischen ARFI-Kollektivs, der humoristische Freigeist niederländischer Großformationen, die experimentelle New Yorker Brooklyn-Szene um den Saxophonisten Roy Nathanson oder Steven Bernsteins Sexmob – alles fließt in die Klangwelt des französischen Quintetts Papanosh ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Jazzclubs, der zum Konzert am Freitag, 5. Mai, um 20.30 Uhr ins Singener Kulturzentrum Gems einlädt. Dort stellt die Band ihr neustes Werk „A very big lunch“ vor. Den vielleicht prägendsten Eindruck aber habe die Musik von Charles Mingus hinterlassen, dem legendären Bassisten und Komponisten, dessen Geist die Band wie ein Schatten verfolge. Die vor Energie und Witz nur so sprühende Band könne auf fünf der besten Jazzmusiker Frankreichs zurückgreifen. Bei Papanosh an der Trompete spielt Quentin Ghomari, am Saxophon Raphael Quenehen, an Piano und Orgel Sebastien Palis, am Bass Thibault Cellier und am Schlagzeug Jeremie Piazza. Die fünf kommen aus Rouen und gehören dort zum Musikerkollektiv Les Vibrants Défricheurs (Die schwingenden Vorreiter). Im Jahr 2021 feierten sie ihr 15-jähriges Bestehen. Und sie stellen charmant unter Beweis, dass moderner Jazz aus Frankreich jenseits des Mainstreams nicht immer streng und kratzbürstig klingen muss, sondern dass auch viel Groove mit im Spiel sein darf.

Was aber ist „Papanosh“? In Rumänien ein Nachtisch, in der Ukraine eine Brotsorte. Als Franzosen lieben die Musiker der Band das Essen, während ihrer Tourneen sei dies gar das Thema Nummer eins. Und als ausgesprochene Ohrmenschen lieben sie schlichtweg den Klang des Begriffs „Papanosh“.