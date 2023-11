Jazz – viele Menschen dürften das für ein Buch mit den sprichwörtlichen sieben Siegeln halten. In Singen ist vor 34 Jahren allerdings ein Verein angetreten, den Jazz dauerhaft präsent zu halten. Denn seitdem veranstaltet der Jazzclub Singen Konzerte. Und seitdem wächst die Gruppe von Zuhörern langsam aber stetig. Die Musiker reisen aus der ganzen Welt, meist aus Amerika und Europa, an, etwa alle zwei Wochen ist der Verein mit einem Konzert in der Singener Gems zu Gast.

Dafür wurde der Jazzclub kürzlich mit dem Applaus-Preis des Berliner Kulturstaatsministeriums in der Kategorie „beste kleine Spielstätten und Konzertreihen“ ausgezeichnet, als eine von bundesweit 42 Spielstätten. Die beiden Macher des Jazzclubs, Vorsitzender Rudolf Kolmstetter und Kassierer Klaus Mühlherr, waren dafür bei der Verleihung in Hannover und nahmen den Preis aus der Hand der Bundesbeauftragten Claudia Roth (Grüne) entgegen.

Rudolf Kolmstetter (links) und Klaus Mühlherr bei der Verleihung des Preises Applaus durch Claudia Roth, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. | Bild: Kevin Münkel

„Seit es den Preis gibt, bewerben wir uns“, sagt Kolmstetter beim Gespräch in der Redaktion. Bekommen hätten die Singener ihn nun zum fünften Mal – in zehn Jahren, in denen der Preis vergeben wird, anfangs noch als Spielstätten-Programmpreis. Vertreter von allen möglichen Kultureinrichtungen seien dabei gewesen, sagt Mühlherr, nicht nur von Jazzclubs. Verantwortlich für den Preis zeichnet die Initiative Musik, die sich selbst als Fördereinrichtung des Bundes für Jazz und Popularmusik beschreibt.

Verbunden damit ist ein Preisgeld von 10.000 Euro. Das fließe komplett in die Gagen für die Musiker, sagt Rudolf Kolmstetter. Sei ein Konzert gut besucht, könne man aus diesem Topf beispielsweise einen kleinen Bonus zahlen.

So viele Mitglieder wie noch nie tragen den Verein

Ermöglicht werde das Programm des Vereins, der sich als Konzertveranstalter versteht, aber vor allem von den Mitgliedern, sagt Kolmstetter. 463 davon weist seine Statistik zum Stand von Anfang November aus, „so viele hatten wir noch nie“. Auch was den Publikumszuspruch angeht, berichtet er von der besten Saison seit vielen Jahren. „Es war eigentlich kein Flop dabei“, sagt Klaus Mühlherr. Mit 280 Zuhörern am besten besucht war laut der Vereinsstatistik der Auftritt von Lily Dahab im Januar, einer argentinischen Sängerin, die in Berlin lebt. Das – übrigens sehr treue – Publikum komme in der Regel aus einem Umkreis von 80 Kilometern, aber auch aus größerer Entfernung, erzählen Kolmstetter und Mühlherr.

Sie kennen aber auch die Probleme von Musikern. Täglich erhalte er vier bis fünf Anfragen von Bands, die gerne in Singen auftreten würden, sagt Kolmstetter – und da seien die Agenturen noch gar nicht mitgezählt. Durch bessere Ausbildung gebe es immer mehr Musiker, gleichzeitig aber immer weniger Clubs, wo sie auftreten können, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Auch in der Corona-Pandemie habe man in Singen die Gagen nicht gekürzt, obwohl man nur 60 Gäste in den Saal lassen durfte, als Live-Musik wieder möglich wurde. Nun hätten die Menschen wieder das Bedürfnis, rauszugehen, so Mühlherr. Und: „Die Mitglieder blieben uns in der Corona-Zeit treu und die Stadt hat ihren Zuschuss weiter gezahlt.“

Im nächsten Jahr werde dieser Zuschuss sogar noch erhöht, von 18.000 Euro auf 20.000 Euro im Jahr, sagt Kolmstetter. Das bestätigt Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler. Das Thema Inflation spüre man eben überall. Und er sagt: „Das sind gut angelegte 20.000 Euro.“ Für das Jahr 2024, das 35. Vereinsjahr, ist das Programm bis November bereits bekannt gegeben – damit auch weiterhin Menschen aus der ganzen Region Live-Jazz genießen können.