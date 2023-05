Offenstehende Schuppentüren und aufgebrochene Schlösser musste ein Gartenbesitzer am Dienstagnachmittag feststellen, als er zu seinem Garten kam. Überdies fehlt seither ein roter Rasentraktor. Ein Unbekannter ist laut Polizei in den Schuppen des Obstgartens an einem Feldweg entlang der Autobahn in Singen eingebrochen und hat den Rasentraktor entwendet. Laut ersten Ermittlungen sei zunächst das Schloss des Zauntors um den Garten aufgebrochen und anschließend das Schloss des im Garten stehenden Schuppens geknackt worden. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Da der oder die Täter – falls er nicht selbst gefahren ist – zum Abtransport einen Transporter oder einen Anhänger benutzt haben müssen, hofft die Polizei auf Zeugen, die im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag Verdächtiges im Bereich des am parallel zur Autobahn verlaufenden Feldweg liegenden Obstgartens beobachtet haben. Hinweise an die Polizei in Singen, Telefon 07731 8880.