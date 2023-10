„Gestatten, Erdmann ist mein Name“, stellt sich der Erzähler vor, seines Zeichens ein Erdmännchen, das im neuen Film Pambara von Matto Barfuss seinen Kindern und den Kinogästen die Geschichte des Planeten Erde erzählt. Am Anfang lief alles gut, doch dann tauchte der Mensch auf, und damit begann die Zerstörung. Papa Erdmann möchte die Schönheit und die Wunder unserer Welt bewahren und fragt sich: „Brauchen wir einen Boss?“ Regisseur Matto Barfuss ist Artenschützer und setzt sich als UN-Botschafter für Bio-Diversität ein. Zum Start des Films im Cineplex Singen sprach er über seine Arbeit.

Eddi Erdmann ist der Hauptdarsteller in Matto Barfuss‘ neuem Kinofilm. | Bild: Matto Barfuss

Um ein Zeichen gegen die Umweltzerstörung zu setzten, war Barfuss schon 1989 barfuß über die Alpen gegangen. Daraus leite sich sein Name ab, wobei Matto italienisch für verrückt stehe, wie er im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählte. „Ich gehe die Sache extrem an und suche einen Weg, die Menschen für das Thema Natur zu gewinnen.“ Seit 30 Jahren lebe er die Hälfte des Jahres in Afrika, in seinem Film Maleika dokumentierte er sein wochenlanges Zusammenleben mit einer Gepardenfamilie.

Wochenende Ein Leben mitten unter Wildkatzen: Matto Barfuss ist der „Gepardenmann“ Das könnte Sie auch interessieren

In Pambara widmet er sich den Erdmännchen in der Kalahari in Afrika, die von der Klimaerwärmung sehr stark betroffen seien. Da sie sich auf dem immer heißer werdenden Sand die Füße verbrennen, sei die Futtersuche erschwert, ihr Immunsystem fahre herunter und erhöhe die Sterblichkeit, so Barfuss. „Pambara ist ein philosophisches Märchen, Herr Erdmann spricht über Tiere, er meint aber die Menschen, denen er indirekt vermittelt, dass es so nicht weitergehen kann“, denn wie Barfuss sagt, seien wir nur eine von 8,9 Millionen Arten und täglich würden es 150 weniger. Die entscheidende Frage sei, wann es für uns kritisch wird.“Auch der Mensch ist vom Aussterben bedroht, er weiß es nur noch nicht“, sagt Barfuss. Der Film ist ein Zusammenschnitt aus Filmmaterial von acht Jahren und eine Mischung aus Dokumentation und Märchen, das sich an die Schöpfungsgeschichte der ursprünglichen Bevölkerung Afrikas anlehnt.