von Hannes Schultheiss

Vielleicht ist der Weihnachtsmann inzwischen eine internationale Gestalt, vielleicht ist der himmlische Bote einer westlichen Botschaft aber für Flüchtlingskinder eine neue Erfahrung. Die jungen Bewohner in der Unterkunft an der Güterstraße freuten sich jedenfalls ebenso über die Plätzchen, die sichtlich schmeckten, wie auch schlichtweg über die Anwesenheit der beiden Verkleideten mit den Rauschebärten, welche natürlich gerne für gemeinsame Fotos und einen Plausch zu haben waren.

Es könnte schlimmer sein – auch in Deutschland -, doch kindgerecht ist das Leben in der seit 2021 wieder aktivierten Reserveunterkunft für Geflüchtete in der Güterstraße 1 natürlich nicht. Man stellt sich vor, dass dies insbesondere für graue Wintertage gilt, wie sie die vergangenen Wochen prägen. Aus dieser Perspektive kann man nur hoffen, dass der weihnachtliche Besuch der SÖS-Fraktion im alten Verwaltungsgebäude Richtung Industriegebiet, für die knapp 40 hier untergebrachten Kinder und ihre Eltern in schöner Erinnerung bleibt.

Wer steckt hinter der Aktion? „SÖS“ steht für die Wählervereinigung „Singen ökologisch und sozial“, welche aktuell eine zweiköpfige Fraktion – bestehend aus Silke Stockebrand und Birgit Kloos – innerhalb des Singener Gemeinderates stellt. (hds)

Als das fünfköpfige Team – eingerechnet zweier weißbärtiger Weihnachtsfrauen in roten Kutten – den Gemeinschaftsraum betrat, machten viele der im Stuhlkreis sitzenden Kinder jedenfalls große Augen. Die Gäste hievten schon einmal die von ihnen mitgeführten Stoffsäcke auf das Pult, doch ehe diese geöffnet wurden, nutzte Birgit Kloos die Gelegenheit, sich als Teil der SÖS-Fraktion im Singener Gemeinderat vorzustellen und trotz der Sprachbarrieren ein paar Worte an die Kinder und Eltern zu richten.

Froh, dass sie in Deutschland angekommen sind

Hierbei dolmetschte die anwesende Sozialarbeiterin auf Englisch, während eine der Geflüchteten dies ins Persische (Farsi) übersetzten konnte, welches in seinen Varietäten im Nahen Osten und Zentralasien nicht nur als Mutter-, sondern auch als Zweitsprache verbreitet ist: „Obwohl mich wahrscheinlich nicht alle verstehen können“, so Kloos, „sind wir sehr froh, dass Sie mit ihren Kindern in Deutschland angekommen sind.“ Wie es überall auf der Welt üblich sei, führte die in der Südstadt lebende Fachärztin für Allgemeinmedizin weiter aus, wolle sie und ihre Fraktion sich gastfreundlich zeigen.

Da Weihnachten vor der Türe steht, hatten die anwesenden Fraktionsmitglieder dementsprechend kleine Geschenkpäckchen für die Kinder geschnürt. Neben Orangen und Walnüssen aus dem Garten Doris Grießhammers beinhalteten diese eine bunte Plätzchenmischung welche, wie Silke Stockebrand später verriet, in einer „großen gemeinsamen Backaktion“ der fünf Besucherinnen entstanden sind.