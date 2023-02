Das bleibt haften: „Igitt, Krabbeltiere esse ich nicht!“ Diesen Ausruf hörte ich Weihnachten 1972. Meine Mutter war in der Küche immer am Puls der Zeit und brachte zur Feier des Tages Krabbencocktails auf den Tisch. Tapfer schluckte ich die glitschige Vorspeise hinunter. Oma hingegen behauptete, Krabben seien widerliche Krabbeltiere und Ungeziefer käme ihr nicht über die Lippen. Meine Mutter war sauer. Und erst der Gänsebraten rettete den Familienfrieden. Ob die beiden sich an Uroma erinnerten? Die hatte einen Laden und weigerte sich noch in den Fünfzigerjahren, Tomaten zu verkaufen.

Dabei waren Fliegenpilze gerade der letzte kulinarische Schrei. Natürlich keine echten Giftpilze, sondern halbierte Tomaten mit Mayonnaise-Tupfen, die auf hart gekochte Eier gestülpt wurden. Die Tomate galt ihr als „Frucht des Teufels“, denn sie wurde für unmoralischen Liebeszauber verwendet und heißt deshalb auf Französisch Pomme d‘amour. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich über Krabbeltiere schreiben – also Insekten. Die dürfen ja neuerdings ins Essen gemischt werden.

Der Verzehr von Kerbtieren sichere die Versorgung mit Eiweiß, rette das Klima und löse Probleme der Massentierhaltung, heißt es. In vielen Regionen der Welt gelten Insekten als Delikatesse. Bei uns nicht so. Wenn ich in einen Apfel aus eigenem Anbau beiße, muss ich oft um einen Bewohner herumessen, der sich im Fruchtfleisch häuslich eingerichtet hat. Der Wurm wäre gar nicht mal das Problem; es sind eher seine Hinterlassenschaften. Auch die Larve der Gespinstmotte dient nicht der Bereicherung des Speisezettels.

Der Teufel wird auch Beelzebub genannt – übersetzt: „Herr der Fliegen“, die nicht zu Unrecht als Bakterienschleudern gelten. Kein Wunder, dass viele Menschen bei der Idee, Insekten zu essen, so reagieren, wie meine Oma bei den Krabbe(l)n. Was der Westeuropäer nicht kennt, das isst er nicht. Wirklich? Ich erinnere mich noch lebhaft an meine erste Kiwi (mit oder ohne Schale?!), an die revolutionäre Invasion von Olivenöl in der Salatschüssel und den naserümpfenden Kampf um die Knoblauchzehe.

Alles mittlerweile Mainstream. Aber früher konnte mein Vater keine Linsen essen. Sie ekelten ihn. Während der Hungerjahre seiner Kindheit waren Hülsenfrüchte oft von Käfern befallen. Ob man die heute als Proteinquelle mitessen würde? Eher nicht – sie sondern nämlich Giftstoffe ab.

Es wird dauern, bis Insekten sich in der Ernährung durchsetzen. Bis dahin helfen Deklarationen und Transparenz, damit alle selbst entscheiden können. Übrigens: Krabben gelten – so wie weiland die Tomate – als Aphrodisiakum. Also geeignet zum Liebeszauber. Ob das auch für die pulverisierte Hausgrille gilt, wird bestimmt irgendein experimentierfreudiger Kulinariker bald herausfinden.