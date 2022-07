von Paulina Daiber und Charlie Beierer

Für 14 erwachsene Geflüchtete ist der Traum der erfolgreichen Integration ein Stück näher gerückt. Nach einem anstrengenden Jahr durften kürzlich die Absolventen der Vorbereitungsklasse Arbeit/Beruf für Erwachsene ohne Deutschkenntnisse (kurz: VABO-E) im Singener Rathaus ihre Zeugnisse und Zertifikate entgegennehmen. Laut Einladung ermögliche das Programm der Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz den geflüchteten Frauen und Männern, bei einer Schulfremdenprüfung ihren Hauptschulabschluss abzulegen. So würden die Chancen einer beruflichen Integration steigen.

Geschäftsführerin Mareike Binder gratulierte den Abgängern zu ihrem Bildungserfolg. „Sie haben sich wirklich großartig entwickelt“, sagte sie. Dabei hob Binder auch den Zusammenhalt der Prüflinge hervor. Man habe sich gegenseitig unterstützt, wenn es schwierig wurde. „Gerne auch mal zehn Minuten vor der Prüfung“, fügte sie hinzu.

In Vertretung der Stadtverwaltung beglückwünschte Torsten Kalb, Fachbereichsleiter für Jugend, Soziales und Ordnung, die Hauptschul-Absolventen. Zudem versicherte er auch weiterhin die Unterstützung der Stadt Singen: „Wo wir helfen können, helfen wir gerne“, so Kalb.

Es war ein herausforderndes Jahr

Auch zwei der Schüler kamen zu Wort. Teilzeitschülerin Amal Kamareddine kommt ursprünglich aus dem Libanon und empfand das Hinarbeiten auf den Hauptschulabschluss als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern als große Herausforderung. Umso glücklicher sei sie darüber, dass sie so viel Unterstützung von ihren Lehrern und Freunden bekommen habe. „Ich war sehr froh, so viele liebe Menschen um mich zu haben, die mir halfen“, äußert sie sich.

Auch Hussaini Mohammad bedankte sich für die Unterstützung der Lehrer. „Ich werde euch nie vergessen“, sagte er am Ende seiner Rede. Mohammad, der vor zwei Jahren aus Afghanistan nach Deutschland kam, will sich jetzt nach einem Ausbildungsplatz umschauen.

Ein Absolvent hat schon ein konkretes Ziel

Ein weiterer Absolvent beginnt bald schon seinen nächsten Lebensabschnitt: Prince Chigoziem aus Nigeria hat sich bei Siemens in Konstanz beworben und einen Ausbildungsplatz bekommen. „Ich habe den Schulabschluss nicht nur für einen Ausbildungsplatz gemacht, sondern allgemein für meine Zukunft“, äußert er sich und fügt hinzu, dass er sich über den Platz bei Siemens freue. Er wisse noch nicht genau, was er nach der Ausbildung machen wolle. Entweder werde er direkt ins Arbeitsleben einsteigen oder sich noch weiterbilden, so Prince Chigoziem.