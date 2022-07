Es war der erste seiner Art im gesamten Landkreis Konstanz: Im Münchried-Stadion fand kürzlich der Inklusion-Sport-Tag statt, an dem Sportler jeden Alters mit und ohne Behinderung in verschiedenen Disziplinen gegeneinander angetreten sind.

Oswald Ammon, der Behindertenbeauftragte des Land­kreises Konstanz, organisierte das sportliche Event und konnte dafür zahlreiche Paralympics-Teilneh­mer und Deutsche Meister gewinnen. Oder wie es Manne Lucha, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, zusammenfasste: „Wenn Oswald Ammon ruft, dann kommen wir alle.“

Inklusions-Sport-Tag als wichtige Veranstaltung

Für Landrat Zeno Danner ist der Inklusion-Sport-Tag eine wichtige Veranstaltung: „Wir brauchen großes Engagement für eine gelungene Inklusion und das ist der Sport-Tag.“ Manne Lucha lobte den Landkreis Konstanz für seinen vorbildlichen Umgang mit Blick auf die Inklusion. „Ihr habt hier die Inklusion in Eurer DNA“, sagte er.

Dass die Stadt Singen Behindertensport kann, ist für Oberbürgermeister Bernd Häusler

Nächstes Jahr findet der Tag in Radolfzell statt

schon lange kein Geheimnis mehr. Dies habe man bei der Ausrichtung diverser Meisterschaften bewiesen. „Viele Menschen erfahren hier, was es heißt, Teilhabe zu genießen“, so Häusler. Auch Matthias Berg, mehrfacher Paralympischer Teilnehmer, war voll des Lobes: „Ich kenne keinen Landkreis, in dem so viel über Inklusion gesprochen und getan wird, wie im Landkreis Konstanz.“ Nichts sei für ihn so sehr für Inklusion geeignet, wie der Sport. „Hier gibt es keine Berührungsängste„, so Berg.

Bereits bei der Premiere des Inklusion-Sport-Tages in Singen kündigte Organisator Oswald Ammon an, dass der Staffelstab im kommenden Jahr weitergeben werde. Dann nämlich soll die Sportveranstaltung in Radolfzell aufschlagen. Zwei, die derzeit weltweit mit ihren Leistungen im Para-Sport auf sich aufmerksam machen, sind die zwei Ausnahmesportler Merle Menje und Yannis Fischer aus dem Hegau. „Es ist wichtig, dass der Para-Sport eine Plattform erhält. Dies sollte jedoch häufiger der Fall sein“, so Menje.