„Wir sehen uns!“, lautet der Titel einer Ausstellung, die bis zum 15. Oktober in der Kundenhalle der Sparkasse zu sehen ist. Zu sehen sind Bilder des Fotografen Peter Teubner, der Kinder, die mit dem Down Syndrom geboren wurden, und deren Familien in eindrucksvoller Weise abgelichtet hat. 13 Familien waren bereit, Einblicke zu geben. Dabei kommt vor allem die Lebensfreude der Porträtierten rüber.

Wie es zu der Ausstellung kam: im Jahr 2014 hatte die Familienhebamme Violetta Brylak-Raut die Gruppe „Sonnenkinder“ gegründet. Dank der Unterstützung durch die Lebenshilfe Singen wurde die Gruppe ein Treff und Austauschforum für Familien mit Babys oder Kinder, die mit dem Down Syndrom auf die Welt kamen. 13 Familien geben in dieser Ausstellung nun Einblicke in ihre Welt. Eine Broschüre gibt zusätzlich Auskunft über die einzelnen Familien. Die Texte hierzu wurden von Corinna Kraft geschrieben.

Eine Ausstellung im Sinne der gelebten Inklusion

„Ich bin sehr beeindruckt von den Fotos“, sagte Sparkassen-Vorstand Alexander Endlich. Er habe erst kürzlich gelesen, dass der erste Mensch mit einem Down Syndrom einen Ironman Triathlon geschafft hat. Die Sparkasse möchte einen Ort der Begegnung bieten und präsentiere diese Ausstellung im Sinne der gelebten Inklusion sehr gern, so Endlich. Der Vorsitzende der Lebenshilfe, Hansjörg Reichert ist davon überzeugt, dass Inklusion in erster Linie im Alltag stattfinden muss. „Wir müssen erkennen, dass diese Kinder ganz normale Kinder sind, die manchmal nur anders reagieren“, so Reichert.

„Wir wünschen uns, dass unsere Kinder anerkannt werden, denn sie haben die gleichen Bedürfnisse nach Liebe und Freundschaft wie jeder Mensch“, sagt Bettina Mast, deren vierjährige Tochter Lou mit diesem zusätzlichen Chromosom auf die Welt kam. Als Eltern erfreue man sich auch an kleinen Dingen. Inklusion erkenne an, dass es mehr als nur eine Definition von Leistung und Erfolg gebe.