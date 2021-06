Noch stehen die beiden Figuren als Gipsmodelle im Atelier von Gero Hellmuth, wieder einmal ging der Künstler mit tiefgründigem Humor ans Werk. Die „Marktwieber“ tragen unverkennbar seine Handschrift und sollen als Bronze-Skulpturen den Herz-Jesu-Platz beleben.

Aus einer privaten Initiative entstanden, stimmte auch die Stadt dem Plan zu, auf Grund der Finanzlage kann sie zur Umsetzung aber nur die Aufstellung unterstützen. Nun sind die Bürger gefragt: „Um das Projekt möglich zu machen, versuchen wir, die Summe von 50.000 Euro über Spenden einzubringen“, hofft Stephan Glunk als einer der Initiatoren auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Schmunzeln im Marktgeschehen

Wie schon der Narrenbrunnen von Gero Hellmuth auf dem Hohgarten verleiten die Marktwieber zum Schmunzeln und wären eine Bereicherung für den Herz-Jesu-Platz. In menschlicher Größe fügen sie sich ebenerdig in das Marktgeschehen ein, zu dem Begegnung und miteinander reden gehören. Die dynamische Haltung beider Frauen zeugt aber von einem Streit – der Mops einer Kundin hat am Marktstand sein Bein gehoben.

Mit drohender Gebärde zeigt die Standbetreiberin auf die Pfütze, die Kundin hält sicherheitshalber ihren Mops hoch und ist schon fast auf der Flucht. „Der Fortgang der Geschichte ist dem Betrachter überlassen“, sagt Hellmuth. Die Bronzefiguren sollen zwischen der Herz-Jesu-Kirche und dem Brunnen stehen. Je nach Spendeneingang könnte sogar ein Brunnen mit Wasserstrahl aus dem Hinterteil des Mopses daraus werden.

Bürgerstiftung übernimmt Abwicklung und spendet ebenfalls

Auch kleine Spenden sind willkommen. Bei der Spendenaktion zieht die Bürgerstiftung mit, sie übernimmt die Abwicklung der Spenden auf ihre Konten. Zudem „werden wir auch einen Beitrag leisten“, sagt Renate Weißhaar von der Stiftung.

Spendenkonten: Sparkasse Hegau-Bodensee, IBAN DE93 6925 0035 0004 4118 49 und Volksbank eG die Gestalterbank, IBAN DE15 6649 0000 0027 8194 00. Vermerk „Marktwieber“. Bei Angabe der Adresse wird eine Spendenbescheinigung zugeschickt